¿Qué actividades realizarán hoy los maestros del Eje Cafetero en el marco del paro?

Hoy llegarán a Bogotá, decenas de profesores que protestarán en contra de la problemática que continúa con su sistema de salud. Los maestros insisten que no hay un operador eficiente que entregué de manera efectiva los medicamentos y por eso y otras razones iniciaron este paro de 72 horas

Víctor Acosta, del sindicato de Educadores de Caldas explicó que marcharán hoy y el viernes en Manizales. Hoy se tendrá una toma en Bogotá en las instalaciones de la Fiduprevisora y se realizarán diferentes recorridos por la plaza de Bolívar de la capital del país. Acosta hizo un llamado a los profesores acompañar esta actividad de paro del magisterio del Eje Cafetero

“Un grupo de maestros estará en Bogotá, otros en actividades culturales en cada municipio en el caso de Manizales en el Ernesto Gutiérrez y el día viernes vamos a hacer como una gran toma a la capital de Caldas que iniciará a las 9 de la mañana en el sector del cable”, dijo Acosta.

Por otro lado, Jhon Alexander Gómez Serna, secretario General de Educal, habló de los acuerdos del 11 y 12 de junio con el FOMAG y la Fiduprevisora que hasta hoy hay incumplimientos reiterados

“Sobre las incapacidades, lo que podemos decir es que hoy tenemos problemas porque las investigaciones de los accidentes laborales no se están dando de manera oportuna. Y definitivamente hay muchos retrasos en la entrega de medicamentos”; comentó el líder sindical

Mañana viernes se tendrá una gran toma a la ciudad de Manizales, la marcha será a partir de las 9 en el sector del Cable