Productores audiovisuales Jairo Castiblanco y Gina Rincón destacan por sus trabajos en EEUU

Los productores Jairo Castiblanco y Gina se han sabido posicionar en el ámbito de las producciones audiovisuales de muy alta calidad, pese a que en sus inicios solo trabajaban como asistentes en Colombia. Sin embargo, ellos emprendieron un camino que nunca se detuvo y que hace que hoy en día se consoliden como productores audiovisuales dentro y fuera de su tierra natal gracias a su visión y talento.

Y es que Castiblanco siempre tuvo claro su norte, ya que a través de sus conocimientos empíricos siempre pudo ir más allá de lo convencional para darle un toque diferente a todo lo que solía aportar en todos los trabajo audiovisuales en los que estuvo realizando desde 1997, año en el que no dudó en perseguir sus sueños.

Trabajar en el material audiovisual para Las Fuerzas Militares de Colombia, la Policía Nacional, Proexport Colombia, entre otros destacados clientes, le permitió crear una agudeza en el concepto de calidad. Y es que no en vano, fue capaz de estar a la cabeza de la grabación del Bicentenario para las Fuerzas Militares de Colombia, pues con este trabajo logró reunir a 300 personas en el set.

A esto se le sumó la presencia de armamento, así como imponentes helicópteros y caballos militares, todo esto grabado a seis cámaras y con una edición de más alta gama en la que se le añadieron efectos especiales y todo lo necesario para crear el ambiente propicio para esta celebración. Con ello, obtuvo un premio Cannes en la categoría “Mejor Diseño de Producción”, siendo creador y director de esta gran campaña.

Pero, para Castiblanco y Rincón no hay límites, pues luego de varias experiencias enmarcadas en el desarrollo de audiovisuales en el área militar, también ha tenido la oportunidad de crear campañas o trabajos para destacadas empresas como: Colgate, Davivienda, Bancolombia, Nestlé, HBO, Quaker, Cementos Progreso, entre otros. Y, al mismo tiempo, ha logrado trabajar en el ámbito del entretenimiento, pues ha estado de la mano de destacadas producciones para estrellas como: Manuel Turizo, Beéle, Wisin, Justin Quiles, Sech, Lyanno, Amenazzy, ChocQuibTown, Mark Anthony. Romeo Santos, Prince Royce, Carlos Vives, Nicky Jam, entre otros.

No sólo están hechos de creatividad y excelencia, también tienen herramientas únicas en la industria como el hecho de que ambos son buzos avanzados y camarógrafos de inmersión profunda.

“Mi misión es hacer la diferencia en cada proyecto para generar empleo y beneficio a muchas personas y así lograr el crecimiento de una industria y de muchas personas que dependen de ello. Somos una empresa sin miedo al riesgo, que da todo de sí para lograr que cada proyecto tenga un resultado increíble. Nos destaca el orden y la agilidad con la que cada cosa sucede en el set”, dijo Castiblanco quien en 2012 creó su propia empresa llamada Mi Productora S.A.S.

Con ella se ha consolidado dentro y fuera de su natal Colombia, por eso, desde que llegó a Estados Unidos no ha cesado en su intento de unir a la comunidad latina, ya que está enfocado en fortalecerse junto con su equipo de trabajo quienes crean en pro de la superación personal y profesional, pues a su criterio, le gusta creer en las personas que están dispuestas a crecer y luchar por un mejor futuro a donde quiera que vayan. Ese ha sido parte de su sello personal en sus producciones.

Premios y reconocimientos como: Cannes, El Ojo de Iberoamérica, Festival el Dorado en Colombia, Premios Effie Y FIAP le han sido otorgados a este productor audiovisual que junto con su esposa ha realizado una gran cantidad de publicidad, documentales y videos musicales cortometrajes largometrajes series , videoclips, ficción, Branded content con la finalidad de mostrarse como lo que son: “Una empresa sin miedo al riesgo, que da todo de sí para lograr que cada proyecto tenga un resultado increíble”, añade Castiblanco.

Toda Colombia, parte de Estados Unidos como: Miami, New York y Los Ángeles, así como Ecuador, Perú, España, México y Bolivia son plazas en las que ha trabajado y ha desarrollado más de mil audiovisuales que han dejado huella, pues su misión siempre es mostrar el lado más humano de cada marca, empresa o persona con la que ha tenido la fortuna de trabajar.

Por eso, hoy más que nunca esta pareja está enfocada en el proceso de la venta de varias series a grandes plataformas con la intención de realizarlas en Estados Unidos, una de las plazas en las que hoy está radicado y en la que ha encontrado nuevos nichos que explorar. Además, este par se encuentra trabajando en la parte creativa y de escritura de un libro de un deportista radicado en Los Ángeles que habla de la superación personal y profesional. Y el lanzamiento del videoclip del tema Eterno de Prince Royce para Sony Music.

“Tenemos mucho talento que ofrecer al mundo a nivel creativo y de ejecución Y nos gusta pensar en grande, soñar alto, porque nada es imposible para el que cree”, dijo Castiblanco quien tiene este lema como estandarte en su empresa que cada vez apunta al éxito en el mundo entero.