Procuraduría profiere cargos al alcalde de Palestina Huila

Neiva

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos en contra del alcalde de Palestina, Huila, Juan Diego Pineda Rodríguez, por aparentemente abusar de su posición como funcionario público para incurrir en violencia física, verbal, sicológica y económica de manera continua en contra de su esposa, hechos que habrían ocurrido tanto en su lugar de residencia como en el despacho del mandatario entre febrero y julio de 2024.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón (Huila) indicó que al parecer Pineda Rodríguez incurrió en un presunto abuso de su cargo, toda vez que no solo actuó como agresor en el contexto familiar, sino que utilizó su investidura para intimidar, humillar y controlar a su compañera permanente, generándole miedo, temor y zozobra a tal punto que tuvo que desplazarse a la Casa de la Mujer, en Bogotá, para recibir atención.

Para el Órgano de Control, el aparente comportamiento del alcalde está en contravía de lo que se espera de un servidor público y máxima autoridad de un municipio, quien debe observar un trato ejemplar y rechazar “toda forma de violencia basada en género, tratar a su familia con dignidad, respeto y consideración, ser un modelo de convivencia familiar y que sus valores éticos y principios morales estén en armonía con los que defiende como alcalde, pues es una figura con responsabilidad pública”.

Por esos hechos, la Procuraduría calificó la presunta conducta del alcalde Pineda Rodríguez como una falta gravísima cometida a título de dolo.