Procuraduría le pone la lupa a incumplimientos en contrato para mantenimiento de helicópteros MI-17

JUSTICIA

La Procuraduría para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública requirió de forma urgente al Ministerio de Defensa, en cabeza del ministro Pedro Sánchez para que explique los incumplimientos en el contrato para el mantenimiento y reparación de las aeronaves MI-17 del Ejército Nacional de Colombia.

Este llamado de la Procuraduría se hace luego de que el Ministerio de Defensa denunciara que la empresa Vertol System Company incumplió el contrato No. 012 – 2024, que pactaba el mantenimiento de tres helicópteros MI-17 y la extensión de horas de vuelo de otros tres de las mismas características.

La cartera aseguró que este convenio, firmado por una cifra cercana a los USD 32.463.400, tiene como plazo de ejecución el próximo 15 de noviembre del 2025, pero ha presentado retrasos significativos

Por estos retrasos el Ministerio Público fomuló una serie de preguntas que deberán ser resueltas por Sánchez en máximo 3 días hábiles.

Las preguntas de la Procuraduría

El Ministerio Público solicitó información específica sobre el pago anticipado realizado, incluyendo el monto exacto, la fecha de giro, la cuenta beneficiaria y el plan de inversión presentado por el contratista.

También se requiere evidencia del control de la supervisión sobre el pago anticipado y las acciones adelantadas para verificar el uso adecuado de los recursos.

La Procuraduría también solicita información sobre la idoneidad de la oferta y las capacidades técnicas del contratista, incluyendo una lista detallada de los componentes y repuestos adquiridos o por adquirir, así como evidencias de la compatibilidad normativa y trazabilidad de cada parte mayor o menor instalada.