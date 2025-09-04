Policía de Tránsito lanzó campaña de seguridad vial “Abrázate a la Vida” en Mompox, Bolívar

Cartagena

El sol caía sobre el paisaje bolivarense mientras los uniformados, con una sonrisa en la boca, interactuaban con los peatones, recordándoles la importancia de la seguridad vial. La campaña se centró en proteger a los peatones, especialmente en un día donde la euforia podría llevar a descuidos.

La iniciativa priorizó el respeto a señales de tránsito, el uso de protección personal y técnicas de cruce seguro, incluyendo puentes y pasos peatonales, además de socializar la línea anticorrupción 157.

“En el Departamento de Policía Bolívar, estamos comprometidos con la seguridad vial de nuestros ciudadanos,” afirmó el coronel Alejandro Reyes Ramírez, Comandante del Departamento de Policía Bolívar. “Esta campaña es un esfuerzo conjunto para crear conciencia y prevenir accidentes. Invitamos a todos a #ABRAZARSE A LA VIDA y a respetar las normas de tránsito. Juntos, podemos construir un Bolívar más seguro para todos.”

Doña Carmen, residente de Mompox, comentó que gracias a la campaña ahora se siente más segura al cruzar la carretera para ir al mercado. “Antes siempre tenía miedo de que me atropellaran, pero ahora sé que debo usar el puente peatonal y mirar a ambos lados antes de cruzar,” dijo.

Cuatro campañas lograron sensibilizar a 60 personas, buscando reducir accidentes y fomentar una cultura vial responsable en Bolívar.