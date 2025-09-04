Parque Ambiental Bioger lideró la primera Jornada Integral de Salud en Bajo del Tigre

Cartagena

Con el propósito de promover el acceso a servicios médicos en comunidades de su área de influencia, el Parque Ambiental Bioger S.A.S. E.S.P. realizó la primera Jornada Integral de Salud en Bajo del Tigre, en alianza con la Fundación Madre Herlinda Moisés y la Facultad de Medicina de la Universidad Rafael Núñez de Cartagena.

Durante la actividad, se ofrecieron servicios de atención médica general, pediatría y odontología, además de fluorizaciones con barniz, entrega de kits odontológicos y de nutrición a los asistentes.

De acuerdo con el balance entregado por la empresa, la jornada permitió atender a 37 niños, 13 adultos mayores y 10 adultos, entre ellos tres mujeres embarazadas. Asimismo, 16 menores recibieron atención pediátrica especializada, reforzando el componente de cuidado integral en la infancia. En el caso de los adultos mayores, algunos pacientes fueron visitados en sus hogares como parte del servicio.

La logística y convocatoria comunitaria contó con el apoyo del Colegio José María Córdoba, lo que facilitó la participación de la población beneficiada.

Liseth Moreno, gestora social del Parque Ambiental Bioger, señaló que la iniciativa hace parte de la estrategia de gestión social de la empresa:

“Para Bioger, la gestión social es un pilar fundamental de nuestro quehacer. Con esta primera jornada de salud buscamos generar bienestar y aportar al desarrollo humano de las comunidades que nos rodean”.

Con esta jornada, Bioger reafirma su compromiso con la responsabilidad social empresarial y proyecta continuar con este tipo de actividades en otros sectores, con el fin de fortalecer la salud preventiva y el bienestar de las comunidades cercanas.