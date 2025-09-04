Mesa Humanitaria del Catatumbo sesionará en Tibú en medio de la confrontación armada

Norte de Santander.

En el municipio de Tibú se adelantará mañana una sesión ampliada de la Mesa Humanitaria del Catatumbo, en el marco de la Semana por la Paz, con el objetivo de insistir en la necesidad de sacar a la población civil de la confrontación armada que persiste en esta zona de Norte de Santander.

Holmer Pérez, presidente de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), explicó que la jornada ratifica la estrategia de acciones y mínimos humanitarios lanzada el pasado 21 de junio.

“Es importante que en esta semana podamos hablar de la estrategia de mínimos humanitarios, que consideramos vital para la supervivencia social en la región, y seguir haciendo el llamado a los actores armados a que pongan a la población civil fuera de la confrontación”, manifestó.

Pérez destacó que este espacio reúne no solo a organizaciones sociales, sino también a comunidades indígenas, la Iglesia Católica, entes de control y representantes de la comunidad internacional.

“Son los escenarios que nos quedan para insistir en que hay que parar esta confrontación, y es la sociedad civil la que está enviando ese mensaje de manera articulada”, señaló.

Tras casi ocho meses de enfrentamientos entre grupos ilegales, el vocero campesino insistió en que esta es una iniciativa ciudadana que ya ha recibido respaldo del gobierno nacional y de algunos actores armados, pero que aún espera una respuesta del ELN.

“Estamos a la expectativa de que se pronuncien. Es la sociedad civil hablándoles de una posible ruta humanitaria que, al menos, permita que la vida social se desarrolle sin restricciones en el Catatumbo”, puntualizó.

La cita en Tibú busca, además, reforzar el papel de la sociedad civil en medio de la crisis humanitaria y llamar la atención sobre la urgencia de medidas concretas que protejan a los habitantes del territorio.