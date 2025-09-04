Medida pedagógica busca sensibilizar a la comunidad sobre la seguridad en Neiva

Neiva

De ninguna manera estamos ante una medida represiva. Se trata de una etapa de educación, sensibilización y pedagogía que busca, de manera preventiva, fortalecer la seguridad en la ciudad. No es un mecanismo de choque ni coercitivo, sino una invitación a que padres, madres y representantes legales asuman el rol que les corresponde en la protección de sus hijos.

La iniciativa ha sido bien recibida por la ciudadanía, al punto de que sectores que no estaban incluidos en la medida, como las comunas 1, 2 y 7, han solicitado su implementación. Para las autoridades esto resulta alentador, pues evidencia el respaldo social hacia un esfuerzo que busca mejorar la convivencia.

Ferney Ducuara, secretario de gobierno de Neiva, expreso que “se ha advertido que a partir del primero de octubre entrará en vigor el régimen sancionatorio. Los menores que no sean reclamados por sus padres serán puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en un plazo máximo de 24 horas. Allí se verificará la garantía de sus derechos y, en caso de incumplimiento, los padres deberán responder de manera pecuniaria.

Las autoridades han explicado que se trata de una medida transitoria de seis meses, cinco con carácter sancionatorio y uno de pedagogía. Cada mes se realizará una evaluación de resultados, tanto en convivencia como en la disminución de delitos.