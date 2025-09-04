“Manifestaciones fueron realizadas por trabajadores de contratistas”: SPEC sobre bloqueos en Barú

Cartagena

Luego de varias horas, trabajadores de empresas contratistas de SPEC LNG, la terminal regasificadora más grande del país, levantaron el bloqueo adelantado en la entrada a la isla de Barú, zona insular de Cartagena, a la altura del puente Campo Elías Terán.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Al respecto, la empresa explicó que las manifestaciones fueron realizadas por un grupo de trabajadores de empresas contratistas de la terminal, a quienes les fueron suspendidos sus contratos luego de más de dos meses sin que pudieran ingresar a sus puestos de trabajo por bloqueos ilegales que imposibilitaron su acceso para realizar obras de infraestructura.

Durante este tiempo, según la compañía, SPEC LNG y los contratistas hicieron un gran esfuerzo para cumplir puntualmente con el pago de la nómina a estas personas, cerca de 200 trabajadores de las comunidades, a quienes sus empleadores les han informado que es inviable continuarles pagando sin que ellos puedan ingresar a sus puestos de trabajo.

“Quienes restringen el acceso de estos contratistas a la terminal de regasificación, se han identificado como miembros de una familia que argumenta el supuesto desarrollo de las obras de infraestructura sin permisos de construcción, lo cual quedó desvirtuado el pasado jueves 31 de julio en audiencia pública celebrada en la inspección de policía rural de Santa Ana”, expresa el comunicado.

Frente a la imposibilidad de que los contratistas accedieran a la terminal y a pesar de contar con un Puesto de Mando Unificado y el acompañamiento de las autoridades correspondientes, conforme a la ley laboral, se procedió con la suspensión de los contratos de estas personas, a quienes se les continúa pagando la seguridad social, como la salud y demás beneficios. Una vez se tengan las garantías que permitan el ingreso, se reactivarían los contratos laborales.

“SPEC LNG reitera su disposición total a la resolución de este conflicto de manera pacífica, por la vía del diálogo, con garantías jurídicas y reafirma su interés en dejar huella social positiva en las comunidades de los territorios en donde opera”, puntualiza el pronunciamiento.