Investigan asesinato en vías de Casanare del exconcejal de Socotá, Daniel Niño

El cuerpo sin vida del exconcejal de Socotá, Boyacá, fue encontrado en la vereda La Colorada, cerca de Sácama

Tunja

En las últimas horas se conoció el asesinato en Casanare del exconcejal de Socotá, Daniel Niño Niño al parecer por un grupo armado ilegal. En redes sociales uno de sus sobrinos, Cristtian Niño lamento los hechos. “Ay mi tío, gracias, por tanto. Me falto vida para devolverte todo lo que hiciste con nosotros. Vuela y descansa en paz”.

Versiones preliminares indican que el exconcejal se desplazaba entre Sácama y Hato Corozal en Casanare.

Trabajadores del Consorcio KMA que hacen la carretera encontraron en la vereda La Colorada, cerca de Sácama, el cuerpo del exconcejal quien tenía varias heridas en el tórax.

Según las primeras informaciones, varios hombres armados, que se habrían identificado como integrantes de un grupo armado serían responsables del hecho.

Dos familiares del exconcejal viajaron a Yopal donde se encuentra el cuerpo para su identificación y entrega. En las próximas horas se espera que sea trasladado a Socotá o Socha donde serían sus exequias.

Daniel Niño Niño se desempeñó como concejal en Socotá entre 2017 y 2019 trabajando por los derechos de los campesinos, proyectos de desarrollo, puentes y vías.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables de este crimen que ha generado profunda conmoción en el norte de Boyacá.