Incendio estructural en el barrio Alfonso López de Neiva, deja una vivienda en pérdida total

Un menor de edad, quien debió ser trasladado a un centro de salud. Foto Gestión de Riesgo Neiva.

En la tarde de hoy, a las 4:02, la Oficina de Gestión del Riesgo reportó un incendio estructural en el barrio Alfonso López, exactamente en la calle Segunda B con carrera 25. La emergencia fue atendida de inmediato por el Cuerpo Oficial de Bomberos, adscrito a dicha oficina, con la intervención de cuatro máquinas y 16 unidades bomberiles.

El incendio dejó como saldo la pérdida total de una vivienda, una señora afectada y un menor de edad, quien debió ser trasladado a un centro de salud. Gracias a la rápida acción de los bomberos, el fuego pudo ser controlado evitando que se propagara a las viviendas aledañas.

Según Nancy Trujillo, de La Oficina de Gestión del Riesgo, comento que “se hizo presencia en el lugar con personal encargado de realizar el censo correspondiente. Además, un psicólogo brindó atención a la mujer afectada por la pérdida de su vivienda y los momentos de angustia vividos durante la emergencia”.

En lo corrido del año se han registrado cerca de cinco incendios estructurales en la ciudad. Estos hechos han ocasionado cuantiosas pérdidas materiales, aunque, afortunadamente, no se han presentado víctimas mortales. Vale la pena señalar que la mayoría de estos incendios han sido ocasionados por cortos circuitos.