Horóscopo para hoy, 4 de septiembre, según el Profesor Salomón: Aries y Escorpión ¡Cuidado!

La fecha del día de hoy, 4 de septiembre, nos habla acerca de los cuatro puntos cardinales y de la estabilidad. Quienes nacieron en esta fecha, son personas fuertes, radicales y de gran autoridad. Este año le traerá mucha prosperidad, grandes cambios económicos favorables en conjunto a estabilidad laboral.

El número del día es el 3859, la recomendación es comer miel de abeja y manifestar prosperidad, el color, es naranja y la fruta, la mandarina.

Horóscopo del día 29 de agosto

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Debe tener mucho cuidado con los enemigos y con la envidia que está despertando en los demás. Debe realizar mucha oración y protegerse con una medalla de San Benito, pues le serán de mucha ayuda para prevenir las cosas que no necesita en su vida.

Número del día: 5428.

Recomendación: El baño de los siete licores y la tobillera de San Benito.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Tendrá mucho trabajo y mucha actividad sin importar su trabajo u oficio, debe saber controlar muy bien su mal genio para que no cometa errores. Llegará un viaje inesperado que estará acompañado de muy buenas noticias.

Número del día: 3104.

Recomendación: El agua direccionada antiestrés y el kit del trabajo.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

En sus días estará presente la abundancia y la prosperidad. Además, tiene una misión pendiente en el amor, debe buscar la forma de recuperar, estabilizar o reconciliarse con el amor, es fundamental para que mantenga el equilibrio en su vida.

Número del día: 2568.

Recomendación: La garrafa de la prosperidad.

Cáncer (Del 21 de junio al 22 de julio)

Una de sus principales características es la creatividad, tendrá que usarla para crear nuevos negocios o emprendimientos que lo sacarán adelante. Si había algo que no estaba fluyendo muy bien, prontamente se solucionara.

Número del día: 7903.

Recomendación: El agua direccionada a la sabiduría.

Escorpión (Del 23 de octubre al 21 de noviembre)

La buena suerte estará presente en su vida, le ayudará a lograr todo lo que quiere. Tenga mucha atención de las personas que están envidiando sus logros. Le llegará un dinero inesperado que podrá disfrutar como desee.

Número del día: 0495.

Recomendación: El hilo rojo de la cábala y el kit de suerte rápida.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Tendrá mucho trabajo, pero podrá sacar adelante todo con mucho éxito. Se reencontrará con un familiar que no se veía hace mucho tiempo y esto lo llenará de alegría.

Número del día: 9208.

Recomendación: El velón de las siete potencias y el palo santo.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Le ha ido muy bien últimamente, y esto no va a cambiar. Sin embargo, debe cuidarse de los enemigos, por esto es importante que se realice blindajes y protecciones, más teniendo en cuenta que el éxito económico y la estabilidad están llegando a su vida.

Número del día: 9888.

Recomendación: Las 33 mieles de la prosperidad y la espada de San Miguel.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Obtendrá una fuente de ingreso nueva, pero también tendrá la oportunidad de pagar deudas, pues el dinero está fluyendo en su vida. Si está en búsqueda de algún trabajo o de emprender, es momento de hacerlo, pues está saliendo de la mala racha que había tenido tiempo atrás.

Número del día: 1577.

Recomendación: El perfume de los 45 elementos y el agua direccionada al dinero

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Llegarán dias con mucho movimiento, viajes y encuentros con otras personas. Laboralmente, tendrá mucho éxito y progreso. Para el amor, debe dejar a un lado su orgullo, pues puede ser que por esta razón, esté perdiendo algo o alguien que quiere mucho.

Número del día: 0180.

Recomendación: El velón abre caminos y las feromonas.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Laboralmente, obtendrá asensos o reconocimiento, pero recuerde que no debe mezclar las cosas en su vida, no puede llevar los problemas de su trabajo a sus relaciones, pues eso lo llevará al fracaso. Diferencie las cosas para mantenerse en estabilidad. Anímese a realizar los proyectos en mente, pues le saldrán muy bien.

Número del día: 1855

Recomendación: El velón de San Pancracio y la esencia de amor.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

El universo le tiene preparados dos regalos muy grandes, es un gran momento, pero llevar a cabo todas las cosas que se ha propuesto. Su mejor aliado en este momento es la oración y los rosarios, pues es importante agradecer todas las bendiciones que está recibiendo

Número del día: 1864.

Recomendación: El agua direccionada del éxito y el agua de rosas.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Vendrán cosas interesantes para su trabajo o el oficio en que se desempeñe, en cualquiera de los casos, lo beneficiará. Si ha deseado realizar un viaje, se le darán todas las condiciones para que lo pueda realizar. El dinero que ha estado esperando, pronto estará llegando. Tenga mucha comprensión en el amor, pues tener paciencia en este aspecto, es muy importante.

Número del día: 4818.

Recomendación: El coctel de poder y la crema de naranja.

