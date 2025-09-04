Hecho de intolerancia cobró la vida de un hombre en Ibagué

Ibagué

Intolerancia sería la causa de un nuevo homicidio de Ibagué. Es el segundo crimen durante la misma semana en la capital del Tolima.

En esta ocasión el hecho violento se presentó en el barrio Cerro Gordo en la comuna doce cuando Mauricio Vargas Saavedra de 33 años iba en su motocicleta y bajar la velocidad para cruzar un resalto fue atacado por un hombre que le lanzó un ataque con machete causándole una herida mortal en el cuello. Falleciendo en forma instantánea.

Las investigaciones de la Policía Metropolitana pudieron establecer inicialmente que el agresor sería el excompañero sentimental de la actual pareja de Vargas, quien en un ataque de celos lo asesinó.

Por ahora, se adelantan los procesos judiciales para materializar su captura o esperan que se presente en las próximas horas ante la Fiscalía o la Policía Nacional para que responda por este hecho ocurrido a plena luz del día.

Otro crimen en Ibagué

El otro caso de homicidio que se presentó esta semana sucedió en la Urbanización Nueva Castilla en la comuna 8 de la capital del Tolima donde desconocidos asesinaron a una mujer quien fue identificada como Claudia Ramos de 39 años de edad.

Lea más https://caracol.com.co/2025/09/03/caso-de-intolerancia-dejo-a-dos-personas-lesionadas-con-arma-traumatica-en-ibague/

De la mujer se conoció que tenía varias anotaciones judiciales por hechos relacionados con lesiones personales, tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y extorsión.