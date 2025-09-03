Caso de intolerancia dejó a dos personas lesionadas con arma traumática en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que se presentó un caso en el barrio San Lucas 2 en el que resultaron dos personas heridas con arma traumática, hecho que ocurrió sobre el mediodía del martes 2 de septiembre.

“Se presenta un hecho en una barbería en el barrio San Lucas 2 donde resultan lesionados con arma traumática dos personas de sexo masculino, al sitio arribó un sujeto en motocicleta que disparó en su contra”, dijo el teniente coronel, Carlos Augusto Sánchez Valbuena, subcomandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

“Al parecer este hecho se relacionaría con situaciones de intolerancia, los actos urgentes fueron adelantados por unidades de instigación criminal SIJÍN quienes continúan con las labores de investigación”, dijo el oficial.

A la vez mencionó que “Se busca esclarecer lo ocurrido por lo que invitamos a la comunidad que tenga información sobre los hechos a suministrar información a través de la linea 123”.

Una mujer fue asesinada en el barrio Nueva Castilla

El caso de homicidio sucedió en el barrio Nueva Castilla ubicado en la comuna 7 de la capital del Tolima. “El día primero de septiembre a las siete de la noche aproximadamente se recibe información a través de la línea 123 que en el barrio Nueva Castilla se presenta una persona lesionada por arma de fuego”, dijo el coronel, Diego Mora, comandante de la METIB.

Según estableció Caracol Radio, los uniformados de la Metropolitana confirmaron que la persona lesionada fue trasladada a la Clínica Nuestra donde llegó sin signos vitales.

“Ingresa una mujer sin signos vitales producto de lesiones por arma de fuego, la cual es identificada como Claudia Ramos de 39 años, presentaba anotaciones por investigaciones realizadas por fuga de presos, concierto para delinquir, lesiones personales, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, así como extorsión”, dijo el oficial.