Fuerte aguacero ocasionó emergencia en el Cañón del Combeima en Ibagué

Ibagué

Una nueva emergencia se registró en el Cañón del Combeima de Ibagué por las fuertes lluvias que se presentaron en la parte alta de la ciudad durante la madrugada del jueves 4 de septiembre.

Según el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Cristian David Ávila, la creciente súbita de la quebrada seca dejó incomunicados a los habitantes de Villa Restrepo y Juntas.

“Desde horas de la madrugada nos encontramos acá en el sector de Villa Restrepo en el puente que conduce hacia juntas, nuevamente tenemos afectación por un gran número de material que viene descargando desde la quebrada Seca”, dijo Ávila.

El funcionario resaltó que las lluvias no cesan en la zona lo que dificulta los trabajos de extracción de material que se encuentra sobre la vía “Hemos venido alertando a la comunidad y trabajando con las entidades de gestión del riesgo con el fin de atender la situación”.

Caracol Radio conoció que la maquinaria llegó a la zona a atender la emergencia, pero por las fuertes lluvias no se ha podido avanzar con la recuperación de la movilidad en el sector.

“Estamos trabajando en el sector de Villa Restrepo para recuperar la vía hacia Juntas, esperemos que no siga lloviendo para poder seguir adelante con los trabajos”, dijo el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural.

El IBAL suspende temporalmente la captación en el río Combeima

Caracol Radio conoció que las fuertes lluvias registradas en la madrugada del jueves 4 de septiembre en la cuenca del río Combeima ocasionaron material de arrastre que obligó al cierre preventivo de la bocatoma.

El equipo operativo del IBAL ya se encuentra en el lugar adelantando labores hidráulicas para restablecer la captación y garantizar la continuidad del servicio de agua en Ibagué aseguró el gerente de la empresa.