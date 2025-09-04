Foro Off Shore: así será la conversación por el futuro energético de la región

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Nelson Castañeda, presidente de Campetrol, quien hizo el llamado a los asistentes para que entre todos unifiquen conceptos y se priorice al Caribe como potencia en energías limpias y renovables.

Por su parte, Orlando Velandia, presidente de la ANH, dio apertura a los paneles con la ponencia “El contexto del Offshore en Colombia”, donde explicó los diferentes proyectos energéticos que tiene Colombia en la actividad exploratoria offshore en el país.

“Quiero mostrar el éxito en los últimos diez años en donde se han perforado 12 pozos con un nivel de éxito del 58%, es una cifra alta y queremos potencializarla y aumentarla, tenemos todo en Colombia para ser un país atractivo para desarrollar proyectos offshore en el país”, explicó Velandia.

La Alianza Caribe Potencia Energética, iniciativa del Grupo Prisa, será un aliado clave en este foro que se extenderá durante dos días, con una atractiva agenda entre las que se cuentan ponencias explicando claramente qué es el off shore y su incidencia en la economía y el potencial energético del país.

Velandia también habló de los retos y de la salida a esos retos que básicamente es trabajar unidos y todos avanzar hacia un mismo camino.