Fedemunicipios pide al Gobierno más recursos para los territorios

Colombia

Desde la ciudad de Valledupar en el marco del Congreso Nacional de Autoridades Territoriales de Tránsito, el Alcalde de Soacha y presidente de Fedemunicipios, Julián Sánchez ‘Perico’, recalcó la necesidad de que los recursos del Ministerio de Transporte, sean destinados a las entidades territoriales, para poder ser invertidos en señalización, pedagogía y reforzamiento en las vías de Colombia, con el fin de reducir índices de accidentalidad.

“Hay que dejar la ideología a un lado. El ingreso de la ley de garantías nos va a prohibir la oportunidad de acceder a recursos del Gobierno Nacional. Y ello nos obliga a que el primer llamado que debe hacer este Congreso es al Gobierno Nacional, al Ministerio del Transporte y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial.” Aseguró

Por su parte, manifestó que a los municipios y territorios de Colombia no les sirve la plata en las cuentas del Gobierno nacional, si no, que las necesitan es en los territorios para poder salvar vidas en el país

Hizo un llamado reiterando que no queda poco tiempo para que el gobierno de turno finalice y con ello solo “Quedan 66 días para poder lograr convenios interadministrativos desde los entes nacionales que permitan garantizar el salvar vidas en nuestros municipios y en nuestros territorios de Colombia. “