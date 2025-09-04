¿Engaños con las tierras en la ANT? Paloma y Felipe Harman se enfrentan por ejecución de la Agencia

Colombia

Se trata de una denuncia que la senadora Valencia realizó el pasado 2 de septiembre, en la que aseguró que la ANT pasó de 1.485 funcionarios y contratistas en 2022 a 12.102 en 2024, lo que representa un aumento del 715 % en su nómina.

Sin embargo, señaló que el crecimiento burocrático no se tradujo en eficiencia, pues en 2024 solo ejecutaron el 21 % del presupuesto de inversión, y a junio de 2025 el cumplimento en la Agencia, apenas alcanzaba el 9%.

Al mismo tiempo, cuestionó el manejo de la compra de tierras, y señaló que de los $2,6 billones asignados en 2024, solo se ejecutaron $231.533 millones, lo que representa una reducción del 73 % frente al año anterior.

También denunció presuntas irregularidades en contratación directa con operadores logísticos por más de $84.000 millones, y criticó que la entidad realice sus propios avalúos de predios, citando el caso de Miranda, Cauca, donde se pagaron $72 millones por hectárea.

Así mismo, cuestionó las cifras del presidente Petro sobre entrega de tierras y aseguró que “están infladas”. Según la senadora, hasta mayo de 2025 se habían entregado 244.199 hectáreas, lo que equivale al 59,2 % de la meta del Plan Nacional de Desarrollo.

¿Qué respondió el director de la ANT?

Caracol Radio conoció en EXCLUSIVA la respuesta del director de la ANT, Juan Felipe Harman, en la que aseguró que a la senadora le faltó contar que su primo tiene intereses en un predio de 6.000 hectáreas baldías en Bichada, caso que la entidad ya declaró como bien del Estado.

Por otro lado, defendió el gasto en servicios logísticos, señalando que no son simples eventos, sino asambleas campesinas, procesos formativos y, sobre todo, operativos de desalojo de bienes de la SAE y del Fondo de Reparación de Víctimas, que requieren acompañamiento de la fuerza pública.

También destacó que la ANT pasó de no tener presencia en varios departamentos a contar hoy con cerca de 30 sedes en capitales y en el Magdalena Medio, lo que, según él, da piso a la reforma agraria.

Frente a los viajes y comisiones, aseguró que estas han permitido llegar a territorios históricamente abandonados como ciénagas del Caribe y el páramo de Sumapaz.

“Hoy trabajamos para los campesinos, no para legalizar despojos como ocurría en gobiernos anteriores”, dijo Harman, y agregó que la molestia de Valencia con la ANT es señal de que la entidad dejó de responder a intereses políticos tradicionales.