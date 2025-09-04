“En un 80% avanza la recuperación de la malla vial en Cúcuta”: alcaldía

Recuperación de la malla vial en las principales calles del centro de Cúcuta. / Foto: Alcaldía de Cúcuta.

Cúcuta

La alcaldía de Cúcuta avanza en la recuperación de la malla vial dentro del programa trazado a través de tres estrategias de inversión que permitirán la recuperación de las vías.

El secretario de infraestructura de la ciudad German Alexander Chávez dijo a Caracol Radio que dentro de las acciones trazadas para atender esta problemática están:

Proyecto Diamante Centro, Pavimentación en Comunas, Bacheo y Reparcheo permitirán dar respuesta al deterioro de las calles.

Explicó el funcionario que en la actualidad la atención al centro de la ciudad avanza en un 80% con la firma contratista responsable de la ejecución.

Indicó además que paralelo a esta intervención, se proyectó el inicio de la atención a las diez comunas de la ciudad en orden, con el fin de dar respuesta a todas las áreas de la ciudad.

Así mismo explicó que también se trabaja en obras de bacheo y reparcheo en aquellas vías que registran algún daño.

Manifestó que para ello se ha destinado un presupuesto de más de 58 mil millones de pesos, que estarán distribuidos en las tres estrategias de atención.