El Gobierno Nacional aprobó $5 mil millones para el PAE de Ibagué

Ibagué

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, anunció que, en una gestión realizada en Bogotá con el apoyo del senador del partido Conservador, Miguel Barreto, logró la consecución de $5 mil millones para fortalecer el Programa de Alimentación Escolar.

“Logramos unos recursos para el PAE, son $5 mil millones que vienen a fortalecer el programa en la capital musical”, dijo Aranda al confirmar la noticia que permitirá que Ibagué pueda contar con el programa hasta el último día del calendario escolar.

Precisamente, Aranda hace una semana en diálogo con Caracol Radio reveló que faltaban los recursos para poder cumplir con los últimos 18 días del calendario escolar, recursos que ascendían a los $3.600 millones.

“Es una gestión que venimos desarrollando con nuestro senador, Miguel Barreto, quien ha estado apoyando la gestión que desde la ciudad de Ibagué estamos realizando”, resaltó Johana Aranda.

Más recursos para el Acueducto Complementario

Por otra parte, la mandataria local también reveló que se logró los recursos para las obras del Acueducto del Acueducto Complementario con las que se mejorará el suministro de agua para la comuna 7.

“También la aprobación de un proyecto sumamente importante para mejorar la prestación del servicio en la comuna 7 de Ibagué por cerca de $20 mil millones y seguimos muy motivados”, dijo Aranda.

Otras gestiones

Finalmente, reiteró que seguirá gestionando los recursos para que la biblioteca Viña Calderón se convierta en el centro creativo del saber, seguimos gestionando y entregando resultados a la ciudad”, puntualizó.