Damnificados de El Tarrita mantienen bloqueos por falta de subsidios y reasentamiento

Norte de Santander.

El tercer día de bloqueo en el sector de El Tarrita, sobre la vía que comunica a Cúcuta con Ocaña, se cumplió en medio de la incertidumbre de decenas de familias damnificadas que aseguran no haber recibido una respuesta clara a sus reclamos.

Wilmar Ortiz, líder comunal, explicó que, tras la reunión con funcionarios municipales y departamentales, la conclusión fue que no hay recursos para atender las solicitudes de subsidios de arriendo ni para avanzar en el proceso de reasentamiento.

“Nos tocó llegar a las vías de hecho por el incumplimiento. Llevamos ya más de dos años esperando y la Unidad de Gestión de Riesgo no nos ha solucionado nada. Queremos que el subsidio de arriendo sea garantizado hasta el día en que inicie el reasentamiento en el municipio de Ábrego”, señaló Ortiz, quien advirtió que la comunidad no levantará la protesta hasta tener compromisos concretos.

El vocero comunal agregó que las autoridades reconocen la necesidad de la ayuda, pero aseguran no contar con los recursos suficientes.

“Dicen que tienen voluntad, pero no hay plata. Así vamos con la Gobernación, que afirma no tener dinero para más subsidios de arriendo. Nos tocará quedarnos hasta que se defina qué van a hacer”, puntualizó.

Mientras tanto, el tránsito en esta carretera clave para el Catatumbo y el Norte de Santander sigue interrumpido, lo que genera afectaciones económicas y de movilidad en la región.