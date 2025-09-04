Crisis en el Hospital Universitario por sobreocupación y millonaria deuda de las EPS

Neiva

En el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo se registra una ocupación del 152 % en el servicio de urgencias, teniendo en cuenta que se cuenta con 109 camillas habilitadas. Durante el mes de julio se evidenció un incremento de más del 17 % en la atención de pacientes en el triage, en comparación con el promedio del primer semestre de 2025. Mientras que en los primeros seis meses se atendieron 2.702 pacientes, en junio la cifra ascendió a 3.159, es decir, 613 pacientes más.

Según Juan Diego Fierro Oliveros, gerente. Comentó que “este comportamiento obedece a que la institución es de alta complejidad y recibe usuarios de otros departamentos. No obstante, se hace un llamado a la ciudadanía para hacer un uso responsable del servicio de urgencias y acudir únicamente en casos que realmente lo ameriten”.

Así mismo la situación financiera a julio de 2025, la deuda total que las EPS mantienen con el hospital asciende a 442.508 millones de pesos. Esta cifra acumulada afecta directamente la sostenibilidad financiera de la entidad y su capacidad de garantizar atención oportuna a los pacientes. Entre las entidades con mayor cartera figuran Nueva EPS con 115.763 millones, Asmet Salud con 43.423 millones, Sanitas con 37.234 millones, Asociación Indígena del Cauca (AIC) con 30.623 millones y Famisanar con 6.519 millones.

En cuanto a las EPS liquidadas, aún mantienen deudas significativas con la institución. Entre ellas se encuentran la Caja de Compensación Familiar del Huila, Medimás, Café Salud, SaludCoop y Coomeva, por un valor que asciende a 201.229 millones de pesos.