Crece descontento en El Tarrita, por la ausencia del gobierno nacional

Cúcuta

La ausencia del gobierno nacional en El Tarrita, jurisdicción del municipio de Abrego, epicentro de una avalancha hace dos años y cuyas comunidades vecinas aún sufren esa situación ha motivado a endurecer la reclamación de los habitantes de la zona.

Lo que empezó como una manifestación temporal ha venido creciendo al punto que se amenaza con un cierre definitivo de este tramo vial que comunica a Norte de Santander con la Costa Caribe.

Las comunidades advierten que “llevamos más de veintisiete meses a la deriva en los compromisos que se realizaron por parte de las autoridades. Siempre que reclamamos llegan con pañitos de agua tibia, pero el problema de fondo que son los subsidios y la reubicación aún sigue siendo incierta”.

Otro manifestó que “nos dicen que la unidad de desastres se quedó sin plata y los compromisos con el gobierno son de allá. Por eso hasta que no llegue alguien no nos vamos a retirar”.

Las autoridades viales han advertido que los manifestantes solo permite el paso humanitario.