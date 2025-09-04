Capturaron a ciudadano italiano señalado de delinquir en Cúcuta

Cúcuta.

Las autoridades capturaron a Alessandro Fiornovelli, de 32 años, un ciudadano italiano que, presuntamente, estaría vinculado a una estructura criminal en Cúcuta. Junto a él también fue detenido Diego Andrés Pérez, de 19 años.

La detención se registró en el barrio Doña Nidia, cuando ambos hombres se desplazaban por la zona y, al notar la presencia policial, adoptaron una actitud sospechosa.

De inmediato fueron interceptados por uniformados del Distrito Dos de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quienes, tras practicarles un registro, les encontraron en un bolso un arma de fuego tipo pistola.

Los capturados fueron presentados ante la Fiscalía por el delito de porte ilegal de armas de fuego. En audiencia, un juez les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

De acuerdo con fuentes oficiales, se investiga la presunta participación de Fiornovelli en actividades criminales para la organización Los Mexicanos, lo que abre una nueva línea de indagación sobre la presencia de extranjeros en las dinámicas delictivas que afectan a la capital de Norte de Santander.