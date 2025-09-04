Capturan a alias Pirata, presunto cabecilla del Clan del Golfo en el sur del Cesar

En una operación conjunta entre el Gaula Militar del Magdalena Medio y la Policía Nacional, fue capturado en el municipio de Aguachica, sur del Cesar, alias Pirata, señalado como presunto cabecilla de la subestructura Ferney Antonio López Polo del Clan del Golfo. Junto a él también fue detenida una mujer identificada como alias Maryoli.

La captura se realizó durante un allanamiento en el barrio Villa Sol. Según las autoridades, alias Pirata, de 26 años, llevaba al menos cuatro años dentro de la organización criminal y sería uno de los encargados de ordenar homicidios selectivos y coordinar extorsiones a comerciantes en varios municipios de la región, incluyendo Aguachica, Pelaya, Pailitas, Gamarra, San Alberto y San Martín.

Elementos incautados por las autoridades

Durante la diligencia fueron incautadas dos armas de fuego, munición de diferentes calibres y diez teléfonos celulares, elementos que presuntamente eran utilizados para planear actividades criminales. Los dos capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía y deberán responder por delitos relacionados con porte ilegal de armas y concierto para delinquir.

Con esta operación, las autoridades aseguran que se debilita la estructura operativa y financiera del Clan del Golfo en el sur del Cesar. Además, reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho relacionado con extorsión o secuestro, a través de las líneas 147 y 107.