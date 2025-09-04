Autoridades adoptan medidas por el partido de la selección Colombia

Confirman dos bajas de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia y Venezuela: ¿por qué?. (Photo by Luis ACOSTA / AFP) (Photo by LUIS ACOSTA/AFP via Getty Images) / LUIS ACOSTA

Cúcuta

Con ocasión del encuentro entre la selección Colombia y Bolivia y frente al amor patrio que despierta el equipo colombiano las autoridades alistan controles y supervisión de establecimientos para evitar desordenes durante el disfrute del partido televisado.

El comercio nocturno a través de Asobares se mostró optimista de la asistencia masiva de público en establecimientos donde se proyectará el encuentro y de las actividades económicas que esta actividad genera.

Eduardo Quintero vocero de la agremiación dijo a Caracol Radio que “siempre estas eliminatorias han dinamizado el comercio, generan integración, esparcimiento y diversión sana y es una buena oportunidad para nuestra actividad”.

Los comerciantes advirtieron que abrirán sus establecimientos desde las cuatro de la tarde para ambientar el encuentro deportivo que se realizará en la ciudad de Barranquilla.

Las autoridades informaron que mantendrán vigilancia y acompañamiento a las actividades programadas alrededor del evento deportivo para garantizar la seguridad y evitar desordenes.