Asesinaron a hijo de una pastora en San Pablo, sur de Bolívar: fue atacado a bala y con arma blanca

En horas de la noche habitantes del barrio La Sierra del municipio de San Pablo, sur de Bolívar, encontraron el cadáver de José Iván Noriega Severiche en una de las calles de este sector de la población.

Las versiones preliminares indican que este hombre fue asesinado a sangre fría, ya que su cuerpo presentaba una herida propinada con arma blanca en su cuello y múltiples impactos de bala.

Se conoció que José Iván era hijo de una reconocida pastora de una iglesia cristiana del municipio, por lo que aún no se han establecido los móviles del crimen. La Policía del Magdalena Medio y la Fiscalía adelantan la investigación para esclarecer la verdadera hipótesis del asesinato que tienen conmocionada a la población.

Este año el municipio de San Pablo registra 16 homicidios, la mayoría de ellos asociados a disputas de bandas criminales que operan en la región.