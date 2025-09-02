Mas de sesenta personas se han beneficiado de la recuperación de órganos en Nariño

La Unidad de Trasplantes de la Fundación Hospital San Pedro desarrolló con éxito el rescate de órganos número 25 desde su puesta en funcionamiento hace tres años en la capital de Nariño.

Este como otros procesos se logró gracias a la generosidad de las familias del departamento, logrando el rescaté de 2 riñones y un hígado por parte de la Clínica Imbanaco de Cali los cuales brindaron una segunda oportunidad de vida a 3 pacientes en lista de espera de la Regional 3.

El coordinador operativo de la Unidad, Romel Gómez, aseguró que en este periodo se ha logrado la recuperación de órganos entre: corazones, hígados y páncreas, que han brindado una segunda oportunidad a al menos sesenta personas que están en lista de espera a nivel nacional, a quienes además se ha mejorado significativamente su calidad de vida.

El trabajo se realiza en el marco de la colaboración con la Red Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, coordinada por el Instituto Nacional de Salud, que promueve la donación altruista y la eficiencia en la gestión de los trasplantes en Colombia.

El galeno agradeció a las familias que confían en la Unidad de Trasplantes y a todos los actores involucrados que hacen posible esta misión que tiene como objetivo continuar salvando vidas y fortaleciendo la cultura de donación en el departamento de Nariño.

Agregó que en Colombia solamente se puede ser donante cuando hay diagnóstico de muerte cerebral, es decir, cuando se ha constatado el fallecimiento de la persona por criterios neurológicos.

“Esto se hace a través de un protocolo muy estricto que se hace en las instituciones y en donde la IPS trasplantadora”: anotó.