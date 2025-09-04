Alcalde Dumek plantea tres opciones para el traslado del Mercado de Bazurto: conozca cuáles son

Cartagena

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se refirió al traslado del Mercado de Bazurto, un tema que se ha venido tocando desde hace 15 años en la ciudad tras un fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar.

En 2010 este tribunal ordenó el traslado del mercado de Bazurto con el fin de amparar el derecho al ambiente sano de los habitantes del barrio Martínez Martelo, sector vecino a la principal plaza de abastos de la ciudad.

El alcalde Dumek Turbay planteó en las últimas horas tres opciones para el traslado del mercado de Bazurto: Turbana, Arjona o Santa Rosa de Lima. Frente a esta posibilidad, indicó que se vinculó a la Gobernación de Bolívar dentro de las mesas de trabajo, con el propósito de establecer una alianza.

“Vinculamos también al gobierno departamental porque hemos dicho que parte del abastecimiento o en gran medida del abastecimiento tendría que ubicarse en una alianza con la Gobernación y con algún municipio de Bolívar, llámese Turbana, Arjona o Santa Rosa del Norte. Ese es el futuro, o sea, el mercado ya no puede seguir allí ese es un tema realmente costoso”, manifestó Turbay.

El mandatario explicó que se realizó una alianza con la Cámara de Comercio de Cartagena, entidad que presentará este mes los escenarios frente al traslado de la principal plaza de abastos. Turbay aseveró que el objetivo es que el lugar donde actualmente se encuentra Bazurto se convierta en un nuevo centro turístico y gastronómico.

“Hicimos una alianza con la Cámara de Comercio que este mes de septiembre nos va a presentar los escenarios a los que nos podemos enfrentar para el traslado del mercado Basurto. Vuelvo y digo, no es el traslado del mercado porque allí quedaría como un mercado sectorial. En gran medida es el traslado de la actividad de abastecimiento, que es gigante para una ciudad como la nuestra hoy no solamente por el número de habitantes, sino porque la ciudad tiene unos sectores como el sector de turismo que compromete en gran medida ese abastecimiento”, puntualizó.

La administración distrital busca fondos de inversión o bancos que puedan estar interesados en vincularse a este proceso.