Un muerto y tres heridos fue el saldo de varios ataques sicariales en Cúcuta

Cúcuta.

La violencia volvió a golpear a Cúcuta este martes, dejando un hombre asesinado y tres más gravemente heridos en diferentes barrios de la ciudad.

El primer hecho se registró en la mañana, dentro de una vivienda ubicada en el sector Los Paperos del barrio Cuberos Niño, donde un hombre fue atacado con múltiples puñaladas. De acuerdo con las primeras versiones, la agresión se habría dado en medio de una riña, en la que la víctima -presunto consumidor de estupefacientes- señaló como responsable a un habitante en condición de calle. El herido fue trasladado de inmediato a una clínica de la ciudad, donde permanece bajo atención médica de urgencia.

Ya en horas de la noche, en el barrio Comuneros, Sneider Joya Ramírez resultó gravemente herido al recibir varias puñaladas en la cabeza durante una riña. Testigos aseguraron que en el hecho también estaría implicado un habitante en condición de calle. Joya fue llevado a un centro asistencial, donde lucha por su vida.

En otro hecho ocurrido en el barrio El Contento, un hombre conocido como Maracucho fue asesinado a tiros. Dos hombres que se movilizaban en motocicleta y vestían ropa negra lo atacaron cuando transitaba por ese sector. La víctima murió en el lugar, y se conoció que recientemente había recibido amenazas.

Minutos más tarde, en el barrio Antonia Santos, un hombre fue interceptado por delincuentes armados que intentaron robarle sus pertenencias. Al oponer resistencia, los atacantes le dispararon, dejándolo gravemente herido. Fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial.