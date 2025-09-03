Un expolicía de 67 años fue asesinado en el sur de Bogotá cuando salía de su casa

Investigan el asesinato de un hombre de 67 años en el sur de Bogotá.

Bogotá

Un hombre de 67 años identificado como Daniel Emilio Quiroga recibió varios impactos de bala en su cuerpo cuando estaba a bordo de su vehículo. Según la información preliminar, el hombre estaba saliendo de su casa cuando dos hombres se acercaron y le dispararon a través de una de las ventanas de su carro.

El hecho se presentó en el barrio La Ponderosa de la localidad de Puente Aranda a las 5:45 de la mañana. Inmediatamente ocurrió el caso, las autoridades fueron alertadas y llegaron al lugar para iniciar la búsqueda de los responsables del crimen.

Según la información preliminar, el hombre había hecho parte de la policía Nacional hasta el año 1991 cuando salió de la institución. Ahora las autoridades también investigan porque se habría presentado este crimen y cuáles fueron las causas.