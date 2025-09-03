Sopó, Cundinamarca, es área de protección para la producción de Alimentos / Alcaldía Municipal de Sopó / Facebook

Mediante la Resolución 266 de 2025, el ministerio de Agricultura, con el respaldo técnico de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), oficializó la declaración de 1.951,16 hectáreas del municipio de Sopó, Cundinamarca, como Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA).

El ministerio reveló que esta extensión equivale al 17,6% del territorio local y busca blindar normativamente una de las zonas de mayor importancia agropecuaria del país.

Las APPA son una estrategia clave del Gobierno Petro, encaminada a conservar la productividad de suelos estratégicos para la garantía del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada (DHAA), tal como lo establece la Ley 2294 de 2023 dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

“Este municipio cuenta con uno de los mejores suelos del país. Las APPA no condicionan ni obligan sobre qué sembrar ni qué actividades realizar, sino que se enfocan exclusivamente en proteger el suelo rural e incentivar su desarrollo,” explicó José Luis Quiroga, viceministro (e) de Desarrollo Rural.

Explicó que los suelos de Sopó tienen una aptitud agropecuaria catalogada como “alta”, por lo que su protección es esencial para asegurar el abastecimiento de los mercados regionales y la seguridad alimentaria.

El Ministerio reafirma que las APPA respetan la propiedad privada plenamente y no imponen restricciones sobre qué cultivar. Por el contrario, se facilitará asistencia técnica y oferta institucional para apoyar a los productores a tomar decisiones informadas sobre sus cultivos.

En un contexto nacional marcado por desigualdades en el acceso y uso de la tierra, esta declaratoria representa una apuesta concreta por la democratización territorial. Proteger las tierras fértiles es proteger el presente y futuro de Colombia, avanzando con dignidad en la Revolución por la Vida, asegurando la conservación del suelo, el fortalecimiento de las comunidades campesinas y el derecho fundamental a la alimentación.