Venezuela acusa a Marco Rubio de presentar video con IA del ataque a embarcación en sur del Caribe

El ministro de Comunicaciones de Venezuela, Freddy Ñáñez, dice que el video presentado por el gobierno de Donald Trump, del ataque a una embarcación del Tren de Aragua que traficaba drogas rumbo a Estados Unidos, habría sido creado con inteligencia artificial.

A través de Telegram, el titular de Comunicación, dijo que “parece” que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, “sigue mintiéndole a su presidente”.

“Parece que Marco Rubio sigue mintiéndole a su presidente: luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como “prueba” un video con IA”, dice Ñáñez.

El ministro venezolano habría pasado el video por Gemini, el asistente de IA de Google, para verificar su autenticidad.

“El video muestra un barco que es atacado y luego explota de una forma que parece una animación simplificada, casi de dibujos animados, en lugar de una representación realista de una explosión. El video contiene artefactos de movimiento y una falta de detalle realista, algo habitual en los videos generados por IA. El agua, en particular, se ve muy estilizada y poco natural”, le responde Gemini a la consulta del funcionario venezolano.

“Basta ya Marco Rubio de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump. Venezuela no es una amenaza”, agregó el ministrol.

Este martes, Trump divulgó en su cuenta de Truth Social un video del Comando Sur del Ejército estadounidense donde se observa una embarcación siendo monitoreada segundos antes de ser eliminada con un misil.

El mandatario norteamericano aseguró que las fuerzas armadas de su país eliminaron a once integrantes de la banda criminal transnacional de origen venezolano Tren de Aragua -organización que fue designada como terrorista por su Administración- durante un “ataque cinético” contra una embarcación que trasladaba drogas en el Atlántico.