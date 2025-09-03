INPEC incauta celulares en la Escuela de Carabineros, donde hay detenidos de alto reconocimiento social

El Inpec abrió una licitación para otorgar los contratos de telefonía para 137 cárceles y allí no se incluye el bloqueo de celular. Foto: Colprensa( Thot )

En un operativo de registro y control adelantando en la mañana de este miércoles 3 de septiembre, guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- incautaron dos celulares y un cargador en las instalaciones de la escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá.

La inspección se realizó luego de alertas sobre supuestas llamadas no autorizadas desde ese centro de reclusión, ubicado en la parte alta del Parque Nacional.

Tras el hallazgo, se abrió una indagación para determinar cómo ingresaron los equipos electrónicos y a quiénes pertenecían, toda vez que, en esa guarnición militar, hay detenidos personajes de alto reconocimiento social, como la exconsejera presidencial, Sandra Ortiz, procesada por el escándalo de corrupción de la UNGRD y la influencer Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’, entre otros.