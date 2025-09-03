Grave accidente en zona rural de Teorama dejó heridos a profesionales de la salud

Norte de Santander.

Un grave accidente de tránsito se registró en las últimas horas en la vía que de San Pablo conduce a la vereda Travesías, en zona rural de Teorama, cuando el vehículo en el que se trasladaban varios profesionales de la salud, pertenecientes a los equipos básicos del Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, sufrió un volcamiento.

El grupo de trabajadores se movilizaba por el sector cumpliendo con sus labores asistenciales cuando, por circunstancias que son materia de investigación, el automotor perdió el control y terminó volcado a un costado de la carretera.

Como consecuencia del siniestro, los ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados de manera inmediata al Hospital de Ocaña, donde permanecen bajo atención especializada y en pronóstico reservado.

La situación ha generado preocupación en la comunidad y en el personal del centro asistencial, teniendo en cuenta que estos equipos cumplen un papel fundamental en la atención de las zonas rurales del municipio.

Las autoridades competentes adelantan las indagaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y establecer si las condiciones de la vía o una falla mecánica pudieron haber influido en lo ocurrido.