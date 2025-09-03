¿Flexibilización de requisitos para trabajar en gobierno Petro? Nueva polémica por Juliana Guerrero

Una nueva polémica ronda el gobierno Petro, y es que estarían preparando un borrador de decreto que presuntamente flexibilizaría los requisitos para trabajar en el Ministerio de la Igualdad.

La representante Jennifer Pedraza denunció que pretenden cambiar el manual de funciones, lo que permitiría que Juliana Guerrero pueda ejecutar su tarea como Viceministra de Juventudes.

La llegada de Juliana Guerrero al Viceministerio ha estado marcada por varias polémicas, entre ellas porque primero logró llegar a la jefatura de Gabinete del Ministerio del Interior con la acreditación de un grado de bachiller.