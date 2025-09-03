Feria Internacional del Libro, Filaq en Calarcá, Quindío “Dentro de las semillas el universo”

Armenia

Con 80 invitados regionales, nacionales e internacionales se inicia hoy en la plaza de Bolívar de Calarcá, la Feria Internacional del Libro de Armenia y el Quindío, que se extenderá hasta el lunes 8 de septiembre.

Durante seis días, desde las 9:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, el público podrá disfrutar gratis de actividades para todas las edades en el Distrito Creativo, que integra la Casa de la Cultura, la Plaza de Bolívar y la Peatonal Calle 40 en Calarcá, además en Armenia y en los municipios de Pijao, Córdoba, Buenavista y Génova.

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia tuvimos como invitad a Valeria Urán jefe de prensa de la Feria Internacional de Armenia y el Quindío FILAQ “la Feria Internacional del Libro abre las puertas no solamente para el departamento del Quindío, sino para el eje cafetero, vamos a tener una programación muy nutrida, son seis días de completa programación, vamos incluso hasta las 8:30 de la noche.

Vamos a estar no solamente en la Plaza de Bolívar, también vamos a estar en la Casa de la Cultura, en la peatonal Calle 40 y en el municipio de Armenia, vamos a estar Coofincafé, Museo del Oro Quimbaya y en Comfenalco, pero bueno, la feria también busca descentralizarse, entonces nos vamos también para los municipios de Cordillera, Pijao, Génova, Buenavista y Córdoba.

¿Cómo es la dinámica que escritores vienen?

A nivel internacional vamos a tener escritores muy interesantes desde Bolivia viene el poeta Gabriel Chávez que es una eminencia en el mundo de la poesía en Bolivia, pero también en América Latina, es una de las voces más destacadas. También vamos a tener a Fernando Mora que viene desde Chile. Él es un gran promotor de lectura, antes estuvo en Chile, pero también en Colombia ha hecho un trabajo muy interesante.

Por otro lado, les quiero contar que desde Brasil viene Cecilia Arboleda que es una mujer que tiene una trayectoria muy importante, no solamente como editora, sino también en el mundo editorial.

Con la feria buscamos crear una plataforma editorial

Cecilia Arboleda viene también a acompañarnos dentro de la feria porque tenemos un sueño muy grande y es crear una plataforma editorial para el eje cafetero, el jueves 4 de septiembre, 9:30 de la mañana, ahí en la peatonal calle 40, vamos a tener un espacio que se llama networking, vamos a querer también que la gente que se mueva alrededor del ecosistema del libro, o sea, que si usted es librero, promotor del lectura, editor, escritor y le interesa relacionarse con otras personas que se están moviendo no solamente en el Quindío, sino en el eje cafetero.

Esta es la oportunidad, pueden ingresar a nuestras redes sociales y van a encontrar la publicación que tenemos para que se inscriban. Pueden escribir a nuestro correo, también me pueden escribir por interno en las redes sociales que les puedo dar toda la información.

La ilustración presente

Vamos a tener eh un invitado muy interesante, se llama Lisardo Carvajal, Él es ilustrador, es de aquí de Colombia, pero lleva mucho tiempo en Canadá y es una de las figuras más reconocidas dentro de la literatura infantil y juvenil en el país y no va a estar solo, va a estar acompañado de Olga Cuéllar, que podría decirse que es de las mujeres que más le ha dado al país en ese ámbito de la literatura para los niños y las niñas y los jóvenes, pero que no solamente se dedican al ejercicio de la escritura, sino que también son ilustradores y van a estar abriendo talleres 100% gratuitos en el municipio de Calarcá.

Ya a nivel nacional tenemos a Pablo Montoya, él nos ha acompañado en versiones anteriores. Lo volvemos a traer porque nos gusta muchísimo lo que hace y porque la feria no solamente es para que hablemos de literatura para que nos encontremos, sino que también nos permite hablar de país y eso es lo que vamos a hacer también con Pablo Montoya.

Voces regionales

Y las voces que están sonando a nivel local, regional, tenemos a Ned Hocovitz, ella es una escritora y poeta quindiana de Calarcá, va a compartir uno de sus más recientes libros, va a tener también una exposición abierta junto con Humberto Senegal, que es una exposición muy interesante porque se dieron a la tarea de hacer un recuento de todas las portadas de los libros que se han escrito en el municipio de Calarcá. O sea, es un ejercicio incluso de memoria. Y la exposición va a estar abierta todos los días de la feria.

Valeria Urán jefe de prensa de la Feria Internacional de Armenia y el Quindío FILAQ

Los eventos de la FILAQ, gratuitos

Valeria Urán jefe de prensa de la Feria Internacional de Armenia y el Quindío FILAQ explicó “todo es 100% gratuito y libre o sea, usted no tiene que pensar en que, si yo no me inscribo y no puedo entrar, no tienen que pensar en eso.

Entonces la idea es que nos acompañen desde las 9 de la mañana todos los días. Vamos a tener más de 82 invitados y decirles que también hay un espacio muy especial dentro de la muestra comercial, porque vamos a tener editoriales que vienen de otras partes del país, también van a haber lanzamientos de algunas propuestas literarias aquí en el departamento, algunas editoriales que se lanzan aquí en el departamento van a aprovechar que está la feria del libro para hacerlo.

Semillario ¿Qué es?

Todos estos expositores van a dictar talleres completamente gratuitos y ahí también va a haber, por ejemplo, para los más pequeños, que también nos han preguntado mucho qué hay para las primeras infancias. Sí, vamos a tener lectura de cuento con títeres, vamos a tener incluso hasta un lanzamiento de un libro donde va a haber una perrita que es como la escritora de ese de ese cuento, no sabemos eso cómo pasó, pero ella se llama Linda Guacharaca, el libro también busca un poco como como esa esa interacción también con los más pequeños.

¿Por qué Calarcá?

Yo creo que esa pregunta es muy buena y muy interesante y ahí hago otra cuña. Hay muchas porque en este momento el municipio de Calarcá está apostando a crear un distrito creativo, cultural, no solamente para el municipio, sino para el departamento.

¿En qué consiste esto?

Es ir conectando Casa de la Cultura, Parque Principal, la peatonal calle 40 y una construcción que ya está a punto de terminar que es Ciudad sobre letras, que está inspirada en los poetas calarqueños. Entonces, este año nos vamos para Calarcá, un poco también para empezar a gestar este sueño que es ese distrito creativo, pero por el otro lado es también revivir esa tradición literaria y cultural que siempre ha tenido el municipio de Calarcá.

¿Habrá actividades en algunos municipios de la cordillera y con estudiantes de colegios?

Sí, yo les contaba ahorita que una idea que siempre ha estado presente y es lo que hace que incluso cada año pensemos cómo llegarle incluso a los no lectores, que esa es como el desafío gigante, pues lo estamos haciendo de dos formas por ahora. A través de unas rutas pedagógicas, les quiero contar que se inscribieron más de 400 estudiantes de todo el departamento, de los colegios y las universidades Y la idea es llevar la feria a los colegios de todo el departamento.

¿Cómo la vamos a llevar?

Varios de los escritores que nos van a acompañar de Corte Nacional e Internacional van a ir a cada uno de estos colegios y otros colegios que se arriesgaron un poco más, por ejemplo, van a traer a los estudiantes y van a hacer todo un recorrido por la feria, no solamente para que estén en las actividades, sino también en la muestra comercial que es donde está la gente que está escribiendo, que está editando, que está lanzando sus editoriales, que tienen también sus proyectos alternativos activos también que no son estrictamente las grandes editoriales para también mostrarles que hay otras formas también, que no solamente estamos leyendo, sino que también hay alrededor de eso una oportunidad incluso de ir pensando también hacia dónde me quiero yo proyectar en unos años cuando me gradúe y en el caso de las universidades es también ir a dar clase allá.

Entonces hoy teníamos una clase, pues no, nos vamos para la Feria Internacional del Libro y estamos allá y dictamos la clase y es la posibilidad de poder interactuar con los escritores interactuar con todas las personas que nos vamos a encontrar allá.

Entonces, eso también me parece muy importante resaltarlo y es una de las apuestas y para Pijao, Génova, Córdoba y Buenavista hicimos unas alianzas con las casas de la cultura, con sus bibliotecas para que varios de estos escritores también estén allá

Los invitamos también al cierre de nuestra feria. Vamos a hacer ese día un sorteo de unas bibliotecas semilla que tienen libros de importantes editoriales del del país. También va a ser un espacio para el encuentro con familia, con amigos. Así que no se lo pierdan porque de verdad la programación está muy nutrida.

La pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en nuestra página web www.filaq.com. Y si de pronto usted se enreda un poquito con todo ese cuento porque yo sé que es demasiado, pueden escribirnos a nuestro chat, puede ser en Facebook, puede ser en Instagram.

Yo estoy ahí, les cuento muy pendiente para contestarles todas las inquietudes que tengan, todas las preguntas que tengan sobre la programación que también pueden descargar en nuestro link de la biografía de Instagram y de nuevo, si usted se enreda, pues créame que yo le voy a contestar y le voy a poder guiar e indicar qué de todo lo que tenemos puede acomodarse a lo que usted está buscando para parcharse todos estos días en la FILAQ, Feria Internacional del Libro de Armenia y Quindío.

