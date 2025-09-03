En Cartagena se han reportado 330 casos de tuberculosis durante el 2025

Cartagena

El Departamento Administrativo Distrital de Salud -Dadis-, a través del programa de Lepra y Tuberculosis, ha adelantado jornadas de sensibilización, educación e información en diferentes entornos del Distrito de Cartagena y ha entregado pautas a familiares y enfermos acerca del tratamiento a personas con diagnóstico de tuberculosis.

En los corrido del 2025, en la ciudad y corregimientos, se ha impactado 20.280 personas en jornadas de sensibilización contra la tuberculosis, que incluyen 269 funcionarios actualizados en nuevos lineamientos del programa, 19.115 personas sensibilizadas en la estrategia ENGAGE-TB que integra actividades comunitarias de lucha contra la tuberculosis, con la participación de organizaciones locales, nacionales y mundiales, con el apoyo de las comunidades. Además se realizaron 511 visitas domiciliarias a personas con diagnóstico de tuberculosis, así como el seguimiento a 385 personas privadas de la libertad.

La tuberculosis es una enfermedad infecto contagiosa causada por el bacilo Mycobacterium tuberculosis. Por lo general, afecta a los pulmones, pero puede atacar otras partes del cuerpo (Tuberculosis extrapulmonar).

Cifras de la Organizacion Mundial de la Salud, OMS, indican que cada año esta enfermedad afecta hasta 12 millones de personas de las cuales mueren cerca de 1,5 millón, cifra que la convierte en una enfermedad de interés en salud pública y sus acciones de control se encaminan a la captación temprana de sintomáticos respiratorios (persona con tos y expectoración por más de 15 días), para la detección de los casos, donde se garantice un tratamiento oportuno, la vigilancia epidemiológica de los contactos y convivientes y el manejo integral, humanizado y supervisado de los casos diagnosticados.

Los síntomas comunes de la tuberculosis pulmonar activa son tos productiva (a veces con sangre en el esputo), dolores torácicos, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudores nocturnos.

De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, en Cartagena durante el 2025, se han reportado 330 casos de tuberculosis, siendo el grupo etario con más casos los mayores de 65 años, seguidos del grupo de 30 a 34 años, con mayor incidencia en hombres

“La tuberculosis es una enfermedad que afecta a miles de personas en el mundo, es una enfermedad curable si se tiene un diagnóstico oportuno. Su tratamiento es totalmente gratuito por eso la importancia de conocer y reconocer los síntomas, a través del programa de Lepra y Tuberculosis estamos haciendo esta sensibilización en los diferentes entornos para que los cartageneros sepan cómo se contagia, cuales son los signos y síntomas”, afirmó Rafael Navarro España, director del Dadis

Si una persona es diagnosticada con tuberculosis, se le garantiza por el sistema de salud una atención preferencial, el tratamiento completamente gratuito y supervisado por el equipo de salud de la IPS de primer nivel más cercana a la vivienda, controles y seguimiento por médico y enfermería hasta la curación de la enfermedad.

Desde el programa de Lepra y Tuberculosis se realiza la detención de los casos sintomáticos respiratorios en la comunidad, vacunación a los niños recién nacidos con la BCG para evitar la TB infantil en menores 1 año, tratamiento preventivo en personas con VIH, persona inmunocomprometidas y en niños contactos, medidas de control de infecciones en las instituciones de salud (administrativas, ambientales y protección personal en los trabajadores de la salud), administración oportuna de los medicamento, fortaleciendo al personal de salud para cumplir los lineamientos nacionales de diagnóstico y tratamiento.