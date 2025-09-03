En Bucaramanga desmantelan laboratorio de estupefacientes en Villas de Girardot

Bucaramanga

En un operativo adelantado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, fue desmantelado un laboratorio de drogas en el barrio Villas de Girardot. En el operativo también se capturaron dos hombres conocidos con los alias de “Alexander” y “Gregorio”, ambos de nacionalidad venezolana, señalados de dedicarse al microtráfico en la capital santandereana.

Durante el procedimiento, los uniformados sorprendieron a “Alexander” con más de 5 kilos de estupefacientes dosificados. Entre el material incautado se encuentran 205 dosis empacadas en bolsas herméticas, 1.050 cigarrillos artesanales de marihuana listos para su comercialización, además de dos bolsas con más de 3 kilos de marihuana y cuatro grameras digitales, utilizadas para pesar la sustancia.

Por su parte, a “Gregorio” se le hallaron 1.005 cigarrillos artesanales de marihuana, igualmente preparados para su distribución ilegal en distintos sectores de la ciudad.

Los capturados y el material incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que será la encargada de presentarlos ante un juez de control de garantías para la definición de su situación jurídica.

Según la Policía Nacional en lo que va del año han capturado a 2.299 personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, además han incautado más de 2.813 kilos de alucinógenos, cifras que reflejan la magnitud de la lucha contra el narcotráfico en la región.