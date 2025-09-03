En Boyacá los deportistas le piden al Gobierno Nacional no recortar el presupuesto al deporte

Sogamoso

Los deportistas boyacenses se sumaron a la protesta contra el Gobierno Nacional por el recorte en el presupuesto que anunciaron para el deporte que se destinará en el 2026.

Recordemos que este año comenzó el recorte en el presupuesto para el deporte pasando de $1,3 billones en 2024, a $464 mil millones en 2025 y para el 2026 el presupuesto sería de 310.400 millones de pesos. Eso quiere decir, que, en apenas dos años, se eliminaría más del 75% de los recursos asignados al deporte en el país. Ante esto, la taekwondista sogamoseña y deportista olímpica Andrea Ramírez Vargas levantó su voz de protesta.

“Este recorte presupuestal que nos está afectando desde este año, ya que también hicieron un recorte, y que el siguiente año piensan hacer más recorte, vamos a perder muchos procesos. El año de preparación para Juegos Olímpicos ya empezó, los procesos se pierden, no hemos podido salir a eventos, a preparación, porque precisamente estos recortes hacen que el presupuesto se baje, nos recorten a nosotros y obviamente todos los programas y eventos que se tenían programados de calendario, se pierdan, a nosotros mismos nos toca buscar desde nuestro propio bolsillo para poder asistir a certámenes que son importantes y que no podemos dejar de asistir”, declaró Ramírez Vargas.

Para la deportista, que está próxima a cumplir 27 años, este recorte al deporte frenará el desempeño de los deportistas que sueñan con lograr un cupo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Estamos a cuatro meses de finalizar el año y a la fecha ninguna federación ha firmado un convenio con el Ministerio del Deporte y, por ende, los eventos internacionales han sido nulos, o sea no hemos podido asistir a ninguno. Algunos departamentos que con ayuda de sus institutos han podido asistir, otros desde su propio bolsillo y si el otro año les sigue recortando más al presupuesto va a ser muy complejo que se logren resultados, puesto que si hoy a cuatro meses no han firmado convenios, el otro año creo que ni contaremos con esos recursos para nuestra preparación ya que prácticamente a dos años y medio de las justas olímpicas no vamos a tener esa preparación adecuada, no vamos a tener el recurso, no vamos a tener ni siquiera la ilusión de clasificar o vamos a obtener una medalla”, agregó la deportista.

Pero no solamente los deportistas y paradeportistas de alto rendimiento se verían afectados con el recorte presupuestal, también las escuelas de formación y los procesos que se desarrollan desde las bases.

“Con el Ministerio del Deporte hay programas que se venían realizando como Talento Deportivo, Intercolegiados, muchos programas que desde el Ministerio se apoyan desde las regiones. Obviamente todo eso se ve afectado. Igualmente, lo que decíamos es que el deporte no es un gasto como muchos lo hacen ver, sino es una inversión a futuro ya que el deporte es un transformador social, es un medio de aprendizaje, de cambiar vidas”, enfatizó Andrea Ramírez.