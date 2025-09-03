Empresarios colombo venezolanos examinan acuerdos comerciales en la frontera
400 invitados son esperados en el evento
Cúcuta
Cerca de cuatrocientos empresarios colombo venezolanos se darán cita en el Encuentro empresarial binacional: Frontera 2025 donde buscarán revisar los acuerdos comerciales de los dos países.
El ejercicio del sector productivo busca revisar las relaciones comerciales de los dos países, sus avances, logros y retos y nuestras estrategias comerciales que permitan un mejor dinamismo a los renglones productivos de cada país.
German Umaña miembro de la Cámara Colombo Venezolana dijo a Caracol Radio que “es un momento propicio para revisar avances de acuerdos comerciales, los resultados de la reapertura y de los proyectos de los que venimos hablando con la cancillería, ministerio de industria y comercio y aliados en común para mejorar la economía regional y fronteriza”.
Precisó el dirigente que esta oportunidad permitirá fortalecer las relaciones de los dos países, avanzar en nuevos acuerdos de desarrollo social, político y económico para las dos naciones.
