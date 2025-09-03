Empresarios colombo venezolanos examinan acuerdos comerciales en la frontera

Cúcuta

Cerca de cuatrocientos empresarios colombo venezolanos se darán cita en el Encuentro empresarial binacional: Frontera 2025 donde buscarán revisar los acuerdos comerciales de los dos países.

El ejercicio del sector productivo busca revisar las relaciones comerciales de los dos países, sus avances, logros y retos y nuestras estrategias comerciales que permitan un mejor dinamismo a los renglones productivos de cada país.

German Umaña miembro de la Cámara Colombo Venezolana dijo a Caracol Radio que “es un momento propicio para revisar avances de acuerdos comerciales, los resultados de la reapertura y de los proyectos de los que venimos hablando con la cancillería, ministerio de industria y comercio y aliados en común para mejorar la economía regional y fronteriza”.

Precisó el dirigente que esta oportunidad permitirá fortalecer las relaciones de los dos países, avanzar en nuevos acuerdos de desarrollo social, político y económico para las dos naciones.

En el evento son esperados más de cuatrocientos invitados.