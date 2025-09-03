Cúcuta

Empresarios colombo venezolanos examinan acuerdos comerciales en la frontera

400 invitados son esperados en el evento

German Umaña, Miembro de la Cámara Colombo Venezolana / Foto: Colprensa.

German Umaña, Miembro de la Cámara Colombo Venezolana / Foto: Colprensa.

Cúcuta

Cerca de cuatrocientos empresarios colombo venezolanos se darán cita en el Encuentro empresarial binacional: Frontera 2025 donde buscarán revisar los acuerdos comerciales de los dos países.

El ejercicio del sector productivo busca revisar las relaciones comerciales de los dos países, sus avances, logros y retos y nuestras estrategias comerciales que permitan un mejor dinamismo a los renglones productivos de cada país.

German Umaña miembro de la Cámara Colombo Venezolana dijo a Caracol Radio que “es un momento propicio para revisar avances de acuerdos comerciales, los resultados de la reapertura y de los proyectos de los que venimos hablando con la cancillería, ministerio de industria y comercio y aliados en común para mejorar la economía regional y fronteriza”.

Precisó el dirigente que esta oportunidad permitirá fortalecer las relaciones de los dos países, avanzar en nuevos acuerdos de desarrollo social, político y económico para las dos naciones.

En el evento son esperados más de cuatrocientos invitados.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad