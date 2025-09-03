El Quindío tiene un incremento superior al 30% de toneladas exportadas de aguacate hass

Armenia

El subgerente de protección vegetal del ICA, Luis Gerardo Arias habló sobre la importancia del crecimiento de la región en el marco del seminario regional sobre aguacate que se llevó a cabo en el centro de convenciones de Armenia.

Destacó que el Quindío es un departamento en constante crecimiento por eso es clave que se ha epicentro de este tipo de eventos puesto que el aguacate hass de origen de esta región avanza en el tema de los mercados a nivel internacional.

Fue claro que el comportamiento en el departamento va en la misma tendencia a nivel nacional donde el país supera el 40% de crecimiento en las toneladas exportadas en los últimos tres años.

Enfatizó que el aguacate es una apuesta ganadora para Colombia porque garantiza sostenibilidad en la producción alimentaria porque es amigable con el medio ambiente.

Estigmatización del sector

El funcionario se refirió a la estigmatización que se ha generado para el sector en materia ambiental, explicó que en otras latitudes pueden alterar ecosistemas y en el país el panorama es muy diferente.

Mencionó que debido a las condiciones propias del país como estar en el trópico el aguacate se cultiva como un sistema en zonas que no tienen vegetación nativa previa y que se hace de manera alternativa con otras especies del ecosistema garantizando un uso sostenible.

Afirmó que la apuesta desde Colombia es derribar el mito porque, aunque puede existir evidencias en otras latitudes sobre posibles afectaciones es distinto en el país donde apuntan a la sostenibilidad.

Destacó que ese objetivo se logra de la mano de los productores por eso en el marco del evento entregaron certificaciones de buenas prácticas agrícolas a 25 predios lo que demuestra la importancia de convivir adecuadamente con el ecosistema.

El funcionario añadió que el crecimiento se debe a que el ICA avanza en la admisibilidad de mercados donde primero se busca el mercado objetivo y luego logran que el sector productivo se vincule.

Asimismo, dijo que cuentan con mercado abierto con Japón, China, Corea, Chile, Argentina y más de 20 destinos.