Dimayor confirma sanción a Junior tras incidentes en el Metropolitano: conozca de qué se trata

Riña entre hinchas del Junior de Barranquilla en el estadio Metropolitano. Foto: (Colprensa-Jairo Cassiani).

A través de una resolución, el comité disciplinario de la Dimayor sancionó al Junior de Barranquilla con la suspensión parcial de la tribuna occidental, luego de los hechos violentos ocurridos el pasado 18 de agosto, en donde miembros de la barra del equipo ‘tiburón’ con armas blancas agredieron simpatizantes Atlético Bucaramanga.

Asimismo, la resolución también dicta que Junior deberá pagar una multa de ocho (8) SMMLV, equivalentes a once millones trescientos ochenta y ocho mil pesos ($11.388.000), esto debido a ‘incurrir en las infracciones descritas en los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 84 del CDU de la FCF’.

Por su parte, el conjunto bumangués también deberá pagar la misma multa que le fue impuesta a Junior, además de la suspensión de la tribuna Alta pétalo 1 del estadio Américo Montanini.

¿Contra quién deberá cumplir la sanción?

Los dirigidos por Alfredo Arias volverán a jugar en el estadio metropolitano el próximo 12 de septiembre ante La Equidad, en lo que será la fecha 11 del torneo clausura colombiano.

Luego de este compromiso, el club podrá disponer del 100% de la capacidad del coloso de la ciudadela, que tiene una capacidad máxima de más de 46.000 espectadores

Junior continua siendo líder del torneo con 20 puntos tras 9 fechas disputadas.