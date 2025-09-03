Defensa del expresidente Álvaro Uribe pide a la Corte Suprema mantener su libertad

La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, liderada por su abogado Jaime Granados, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que mantenga en firme su libertad, en medio del estudio del recurso de impugnación que busca tumbar la decisión del Tribunal Superior de Bogotá.

La bancada de victimas, liderada por el senador Iván Cepeda, pide tumbar el fallo de tutela que devolvió la libertad al exmandatario, luego de que, el pasado 1 de agosto, la juez Sandra Heredia ordenara su detención domiciliaria, tras condenarlo en primera instancia por soborno a testigos.

En su decisión, la Sala Penal del Tribunal señaló la falta de argumentos jurídicos para sustentar la detención domiciliaria y enfatizó que las medidas de aseguramiento no pueden basarse en riesgos futuros, sino en circunstancias actuales y verificables.

La petición de la defensa argumenta que las impugnaciones de las víctimas no justifican la necesidad de mantener la medida: "No muestran los impugnantes por qué razón en el caso concreto la apelación, en el caso concreto, sí sería un mecanismo idóneo y eficaz para garantizar la libertad del procesado; es decir, no dan ninguna razón concreta que hubiera debido considerar el Tribunal de Bogotá para apartarse, en este caso, del criterio de procedencia fijado por la Corte Constitucional”.

Agregan: “Los impugnantes pretenden cuestionar el fallo impugnado bajo la premisa de que abordó la cuestión de la procedencia de la acción de tutela desde un análisis abstracto y no concreto, particularmente, en lo que tiene que ver con la idoneidad y eficacia de la apelación como recurso procesal para salvaguardar los derechos objeto de debate”.

En los próximos días se conocerá la decisión de la Corte Suprema de Justicia.