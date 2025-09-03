Neiva

Crudo panorama de víctimas del conflicto armado en el Huila.

En el Huila, 216.492 se encuentran registradas, 59.419 se encuentran en Neiva.

Algeciras, Tello, baraya los municipios con más victimas.

Edgar Donoso rodríguez

Neiva

Jorge mancilla coordinador del programa de victimas del conflicto armado en Neiva dijo a caracol radio que en el Huila son 216.492 las víctimas del conflicto armado reportadas, la mayoría provenientes de los departamentos del Caquetá, Putumayo, cauca y Tolima.

Los municipios más afectados por el conflicto desde donde se han desplazado la mayoría de victimas son Algeciras, Baraya, Tello y Neiva.

El gran porcentaje de víctimas están en Neiva que ya llega a la cifra de 59.419, concentrados en las comunas 6,8,9 y 10, lo que representa el 65% de las víctimas.

Por género, las victimas representan el 52% las mujeres y el 48% hombres.

De acuerdo ala información suministrada por el funcionario en Colombia son más de 10 millones las victimas del conflicto armado en el territorio nacional.

