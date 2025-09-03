Crudo panorama de víctimas del conflicto armado en el Huila.

Neiva

Jorge mancilla coordinador del programa de victimas del conflicto armado en Neiva dijo a caracol radio que en el Huila son 216.492 las víctimas del conflicto armado reportadas, la mayoría provenientes de los departamentos del Caquetá, Putumayo, cauca y Tolima.

Los municipios más afectados por el conflicto desde donde se han desplazado la mayoría de victimas son Algeciras, Baraya, Tello y Neiva.

El gran porcentaje de víctimas están en Neiva que ya llega a la cifra de 59.419, concentrados en las comunas 6,8,9 y 10, lo que representa el 65% de las víctimas.

Por género, las victimas representan el 52% las mujeres y el 48% hombres.

De acuerdo ala información suministrada por el funcionario en Colombia son más de 10 millones las victimas del conflicto armado en el territorio nacional.