Consumo de cerveza en jaque por culpa de la extorsión

Cúcuta

Preocupados se declararon los comerciantes de cerveza en la ciudad de Cúcuta y el área metropolitana por el trago amargo que están pasando por culpa de la extorsión.

A Los ataques a los camiones de las empresa embotelladoras se suman las intimidaciones y amenazas que impiden la comercialización del producto.

La grave denuncia fue hecha por uno de los representantes del sector quien manifestó que “vemos con preocupación como estos distribuidores quienes despachan los mayoristas, tienen temor por las situaciones de violencia que se han presentado en las rutas de distribución”.

“A quienes le corresponde responder por la seguridad de estos empresarios es a las autoridades, a ellos no se les han visto acciones que permitan garantizar el trabajo de estos distribuidores de manera permanente” dijo el vocero

Indicó que “estos empresarios están trabajando a puerta cerrada, están escondidos, no pueden desarrollar la actividad de otra manera, y eso provoca la restricción por culpa de la inseguridad que los lleva a esto. No tienen la tranquilidad para la distribución del producto en los barrios y sectores de alto consumo”.

Finalmente señaló que en medio de este panorama no se puede garantizar una distribución en las próximas horas del producto. De allí surge la preocupación de las ventas para el partido de las eliminatorias mundialistas, donde los consumidores demandan el producto para ver el encuentro entre Colombia y Bolivia.

Caracol Radio invitó recientemente el comandante del grupo Gaula de Cúcuta y área metropolitana y no respondió a la misma.