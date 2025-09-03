Conozca la historia de Ángel, el niño que necesita urgente un trasplante de riñón en Cartagena

Cartagena

Cuando solo tenía 19 años, Kelly Elles Magallanes, nunca pensó que el sueño de tener su primer hijo vendría acompañado de una gran lucha.

La llegada de Ángel Estiven Medrano Elles fue una gran bendición para una humilde familia residente en el barrio La Candelaria, que no pensó verlo sufrir a tan corta edad, por una insuficiencia renal crónica que terminó llevándolo a diálisis cuando era solo un bebé de cuatro meses.

Hoy, con 14 años y luego de ser operado en varias ocasiones, Ángel requiere con urgencia un trasplante de riñón que le permita mejorar su calidad de vida, teniendo en cuenta que prácticamente, no puede eliminar líquidos a causa de su delicado diagnóstico.

“Agradezco a Dios, que ponga la mano en el corazón y nos ayuden con ese órgano que es lo más complejo. Yo pido que me apoyen porque en este momento no estoy laborando y él requiere una dieta especial baja en sodio, condimentos y consumir alimentos especiales, que elevan los costos de nuestra canasta familiar. Me gustaría tener un emprendimiento para lograr nuestro sustento desde casa y estar cerca de mi niño”, declaró la madre Ángel Estiven.

Para todas las personas que deseen sumarse a la causa, están disponibles las líneas 3022499654 y 3136573946.