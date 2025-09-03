Conozca la Agenda del Mes del Patrimonio en la Red Distrital De Bibliotecas de Cartagena

Cartagena

La Red Distrital de Bibliotecas Públicas y Comunitarias, Centros Culturales y Casas de Cultura de Cartagena, del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), se suma a la conmemoración del Mes del Patrimonio con una variada agenda cultural abierta a toda la ciudadanía.

Durante septiembre, estos espacios serán escenario de cine foros, video conciertos, presentación de documentales sobre sitios emblemáticos de Cartagena, conversatorios, jornadas de juegos tradicionales, entre otras actividades diseñadas para promover el reconocimiento, la apropiación y la salvaguardia del patrimonio cultural material e inmaterial.

La programación está pensada para toda la comunidad, desde niños, niñas y adolescentes hasta adultos mayores y familias enteras, quienes encontrarán en estas actividades un espacio de encuentro, memoria y celebración de la identidad cartagenera.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó la importancia de estas iniciativas: “El patrimonio también se vive en las historias, los juegos, las tradiciones y la memoria de nuestra gente. Con estas actividades en las bibliotecas, llevamos el patrimonio a cada rincón de la ciudad para que todos se reconozcan en él y lo disfruten en comunidad”.

“Este mes queremos que la comunidad se acerque a estos lugares, viva experiencias significativas y descubra que proteger el patrimonio también significa compartirlo y transmitirlo a las nuevas generaciones”, aseguró Lucy Espinosa Díaz.

La invitación está abierta para que todos los cartageneros y cartageneras participen de esta agenda, que busca resaltar la riqueza cultural de la ciudad y fortalecer el sentido de pertenencia hacia nuestro patrimonio.

Agenda Completa

Jueves 4 de septiembre

Conversatorio “Vivo biblioteca humana champetúa”

Biblioparque San Francisco- San Francisco

2:00 p.m.

Dirigido a: adultos mayores, niños y niñas, adolescentes, adultos

Viernes 5 de septiembre

Club de lectura juvenil: “Usos y costumbres”

Biblioteca Balbino Carreazo- Corregimiento de Pasacaballos

10:00 a.m.

Dirigido a: jóvenes

Exposición “La historia de la champeta”

Biblioparque San Francisco – San Francisco

2:00 p.m.

Dirigido a: niños y niñas, adolescentes, adultos

Club de lectura infantil: Reconocimiento de mi territorio étnico

Biblioteca Comunitaria de Tierra Baja – Corregimiento de Tierra Baja

2:30 p.m.

Dirigido a: niños y niñas

Taller de lectura

Centro Cultural Punta Canoa- Corregimiento de Punta Canoa

3:00 p.m.

Dirigido a: niños y niñas

Memoria Viva en Familia: “Una vista al pasado”

Megabiblioteca Juan José Nieto Gil- El Educador

3:00 p.m.

Dirigido a: niños, niñas y familias

Sábado 6 de septiembre

Pintura de leyendas

Biblioteca Pablo Neruda- Chile

3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Dirigido a: niños y jóvenes

Cine por la cultura

Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa- Pie de la Popa

3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Domingo 7 de septiembre

Cine por la cultura

Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa- Pie de la Popa

3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Lunes 8 de septiembre

Documental de los sitios históricos de Cartagena

Biblioteca Distrital Juan de Dios Amador- Boston

9:00 a.m.

Dirigido a: niños y niñas de la I. E. El Perpetuo Socorro

Recorrido en la Iglesia San Pedro Claver

Centro Cultural y Comunitario Encarnación Tovar- Corregimiento de La Boquilla

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Dirigido a: jóvenes

Martes 9 de septiembre

Taller temático “Lugares históricos”

Biblioteca Pública Juan Carlos Arango de Bayunca- Corregimiento de Bayunca

9:30 a.m.

Dirigido a: niñas, niños y adultos

“Nuestro patrimonio y su historia”

Biblioteca Caimán de la Casa de la Cultura Estefanía Caicedo- Olaya Herrera

Hora: 3:00 p.m.

Dirigido a: niños, niñas y adolescentes

Música teatralizada Afrocaribeña

Biblioteca Distrital Jorge Artel- El Socorro

3:00 p.m.

Dirigido a: jóvenes en condición de discapacidad

Taller de antifaz novembrino - taller de cumbia

Biblioteca Pública de Fredonia- Fredonia

3:00 p.m.

Dirigido a: club de lectura e invitados

Miércoles 10 de septiembre

Cuentacuentos de leyendas locales

Biblioteca Pablo Neruda- Chile

9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Dirigido a: grupo de adultos mayores – Juventud Acumulada

Taller: Patrimonio Audiovisual de Caribe Colombiano

Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa- Pie de la Popa

3:00 p.m. a 6:00 p.m.

Dirigido a: comunidad en general

Taller “Patrimonio Cultural y Memoria Local”

Megabiblioteca Juan José Nieto Gil- El Educador

3:00 p.m.

Dirigido a: jóvenes, centros de vida, comunidad en general

Jueves 11 de septiembre

Patrimonio Vivo en San Felipe

Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa – La actividad será en el Castillo de San Felipe

9:00 a.m.

Dirigido a: I.E. José de la vega

Juegos tradicionales

Biblioteca Pública José Vicente Mogollón- Corregimiento Manzanillo del Mar

9:30 a.m.

Dirigido a: niños y niñas

Conversatorio: la cartagenidad y el patrimonio arquitectónico

Biblioteca Balbino Carreazo- Corregimiento de Pasacaballos

10:00 a.m.

Dirigido a: comunidad en general

Taller creación de contenido: conoce nuestro patrimonio material e inmaterial tierrabajero

Biblioteca Comunitaria de Tierra Baja- Corregimiento de Tierra Baja

2:30 p.m.

Dirigido a: Comunidad en general

Proyección del documental “Biografía urbana de Cartagena”

Biblioteca Raúl Gómez Jattin del Centro Cultural Las Palmeras- Las Palmeras

2:30 p.m.

Dirigido a: niños, niñas y adolescentes

Escenarios de la Memoria (Cartagena en el Cine Internacional como escenario)

Centro Cultural Las Palmeras- Las Palmeras

3:00 p.m.

Dirigido a: comunidad en general

Viernes 12 de septiembre

Visita a museos

Biblioteca Pública José Vicente Mogollón- Corregimiento Manzanillo del Mar

9:00 a.m.

Dirigido a: niños y niñas

Juegos tradicionales

Biblioteca Pública José Vicente Mogollón- Corregimiento Manzanillo del Mar

9:30 a.m.

Dirigido a: niños y niñas

Extensión bibliotecaria Ruta Exploradores del Patrimonio

Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa- La actividad será en el Museo Histórico de Cartagena

10:00 a.m.

Dirigido a: I. E. Santa María y Antonio Nariño

Rescate de juegos tradicionales

Centro Cultural Punta Canoa- Corregimiento de Punta Canoa

2:30 p.m.

Dirigido a: niños y niñas

Conversatorio: Permiso Unificado de Filmaciones (PUFAC) y Zona Franca Audiovisuales

Biblioteca Distrital Jorge Artel- El Socorro

3:00 p.m.

Dirigido a: comunidad en general

Juegos tradicionales

Biblioteca Pública Ciudad de Bicentenario- Ciudad de Bicentenario

3:00 p.m.

Dirigido a: niñas, niños y adolescentes

Martes 16 de septiembre

Escape room cultural: “Juego de pistas sobre el patrimonio de la ciudad o del barrio”

I.E. Alborada Inf. de Chile

9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Dirigido a: niños, niñas y jóvenes

Jueves 18 de septiembre

Patrimonio Vivo en las Murallas

Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa- La actividad será en el Castillo de San Felipe

9:00 a.m.

Dirigido a: I.E. La Milagrosa

Conversatorio: “Mi comunidad, mi patrimonio”- desde las salas de cine

Megabiblioteca Juan José Nieto Gil- El Educador

10:00 a.m.

Dirigido a: comunidad en general

Museo vivo champetúo – diálogo champetuo – video concierto champeta patrimonio

Institución Educativa Fundación Pies Descalzos

10:00 a.m.

Dirigido a: niños, niñas, adolescentes, adultos

Exposición “La historia de la champeta”

Biblioparque San Francisco- San Francisco

10:00 a.m.

Dirigido a: niños, niñas, adolescentes, adultos

Taller de pintura creativa: “Mitos y leyendas de la comunidad”

Biblioteca Comunitaria de Tierra Baja- Corregimiento de Tierra Baja

2:30 p.m.

Dirigido a: niños y niñas

Micrófono abierto: experiencias sobre patrimonio familiar o barrial

Emisora Voces Estéreo- Biblioteca Pablo Neruda- Chile

3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Dirigido a: grupo G.A.B.

Lectura dramatizada

Biblioteca Pública Ciudad de Bicentenario- Ciudad de Bicentenario

3:00 p.m.

Dirigido a : jóvenes y adultos mayores

Viernes 19 de septiembre

Extensión Bibliotecaria Ruta Exploradores del Patrimonio

Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa – La actividad será en el Museo San Pedro Claver

10:00 a.m.

Dirigido a: I. E. Antonia Santos

Martes 23 de septiembre

Exposición la historia de la champeta

Biblioparque San Francisco- San Francisco

10:00 a.m.

Dirigido a: niños, niñas, adolescentes, adultos

Museo vivo champetúo – conversatorio de mujeres champetúas – Video concierto

Biblioparque San Francisco- San Francisco

3:00 p.m.

Dirigido a: niños, niñas, adolescentes, adultos

Lectura personajes cartageneros

Biblioteca Distrital Jorge Artel- El Socorro

3:00 p.m.

Dirigido a: jóvenes en condición de discapacidad

Jueves 25 de septiembre

Patrimonio Vivo en Bocachica

Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa – La actividad será en el Castillo de San Felipe

9:00 a.m.

Dirigido a: I.E. Antonio Nariño

Viernes 26 de septiembre

Extensión Bibliotecaria Ruta Exploradores del Patrimonio

Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa- La actividad será en el Museo del Oro

10:00 a.m.

Dirigido a: I.E. Rafael Núñez

Domingo 28 de septiembre

Centro Cultural Las Pilanderas- El Pozón

Cine foro “Historias de sitios turísticos de Cartagena”- Taller de Antifaz - Juegos tradicionales

2:00 p.m.

Dirigido a: niños, niñas y adolescentes del club de lectura

Lunes 29 de septiembre

Exposición de objetos familiares: memorias culturales

Biblioteca Pablo Neruda- Chile

9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Dirigido a: público en general