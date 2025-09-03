Cierre total vía Cúcuta - Ocaña por manifestaciones de la comunidad

Cúcuta

Las reclamaciones de la comunidad de El Tarrita en el municipio de Abrego no tuvieron eco en las autoridades municipales y departamentales por eso ellos tomaron la decisión de bloquear la vía nacional.

Hoy la región se levanta incomunicada entre Abrego y la Costa Caribe producto de esta situación, ante el malestar que reina en la comunidad que resultó afectada por una avalancha que se presentó en la zona hace dos años.

Anoche hasta altas horas de la noche se desarrollo un dialogo entre autoridades y comunidad pero este no prosperó, y esto motivo la permanencia de la manifestación en ese tramo vial.

Lusary Jácome dijo a Caracol Radio dijo que “ya son dos años y nada que se le cumple a la comunidad, nada que se cumple con el pago de los arriendos y al reasentamiento. Estas personas 146 familias damnificadas continúan esperando soluciones”.

Indicó que frente a este panorama a las comunidades no les queda otra acción, sino promover una protesta indefinida para buscar una respuesta.