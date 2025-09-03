Caquetá anuncia cierres parciales de la vía Florencia–Altamira por mantenimiento de obras viales

Neiva

En un común acuerdo entre la Gobernación del Caquetá junto con representantes del INVIAS. Se definieron los horarios y condiciones de cierre de la vía Florencia–Altamira, buscando garantizar el avance de las obras y, al mismo tiempo, permitir la movilidad de los habitantes de la región.

Según lo acordado, de martes a viernes la vía permanecerá cerrada entre las 6:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde. Los días sábado, domingo y lunes estará habilitada en su totalidad para el libre tránsito. No obstante, durante los días de cierre se permitirá el paso de vehículos de alto impacto como ambulancias, carrozas fúnebres y transportes de oxígeno.

Secretaria delegada Julieta López Gobernadora Encargada, comento que “como medida complementaria, se habilitará la ruta alterna Caraño–Gabinete–Altamira. Para garantizar la movilidad, se dispondrá de maquinaria amarilla que permitirá intervenir los puntos críticos. Igualmente, por gestión del director territorial de Caquetá, se contará con apoyo de maquinaria del municipio de Guadalupe, en el Huila, para asegurar una transitabilidad de hasta 10 toneladas en este corredor”.

La movilidad por la ruta alterna será en sentido Florencia–Altamira los martes y jueves, mientras que en sentido Altamira–Florencia se podrá transitar los miércoles y viernes. En total se programaron seis cierres, que iniciarán el próximo 9 de septiembre. Las autoridades invitan a la comunidad a mantener la paciencia y el compromiso.